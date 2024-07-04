ЦБ расширит тестирование цифрового рубля с сентября

Банк России проводит пилотирование цифрового рубля с реальными клиентами с августа 2023 года. Изначально в пилоте принимали участие 13 банков, 600 человек и 30 юридических лиц в 11 городах России, а также 12 банков: Альфа-банк, ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Росбанк, банк «Дом.РФ», Ингосстрах Банк, «Ак Барс», МТС-банк, «Синара» и ТКБ Банк. Среди банков, которые планируют присоединиться к пилоту, есть крупнейшие банки: Сбербанк, Т-Банк (экс- «Тинькофф»), Россельхозбанк и другие. Кредитные организации тестируют открытие и закрытие цифровых кошельков банков и клиентов, перевод цифровых рублей между гражданами, а также оплату покупок и услуг по QR-коду с помощью цифрового рубля. По данным регулятора на начало марта 2024 года, в рамках пилота банки провели 19 тыс. денежных переводов между физическими лицами, около 6 тыс. платежей, а также около 3,5 тыс. операций с использованием смарт-контрактов.