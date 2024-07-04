ЦБ не увидел проблем для обмена активами из-за санкций на Мосбиржу

Введение санкций США в отношении Мосбиржи и входящих в ее контур Национального расчетного депозитария (НРД) и Национального клирингового центра (НКЦ) отразилось на разблокировке активов россиян в Euroclear по лицензиям Казначейства Бельгии, писал РБК. Западный депозитарий взял паузу в проведении операций для получения разъяснений от своих регуляторов, сообщали юристы. Они допускали, что после санкций США на Мосбиржу для разблокировки может понадобиться две лицензии — лицензия бельгийского регулятора и лицензия Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Это сделает процесс разблокировки более сложным и дорогим, предупреждали эксперты.