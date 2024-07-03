Юрист раскрыл принцип, по которому мошенники ищут жертв в соцсетях

Суть в том, что сначала они втираются в доверие к участникам — спрашивают о курсе, результатах. «Горячо благодарят, если человек отвечает, говорят, что очень ценят помощь и участие. На первом этапе злоумышленники могут показаться просто коммуникабельными и дружелюбными людьми», — отметил он.
Затем они налаживают дружеские отношения с жертвой, на это уходит от месяца до полугода. После этого начинается стадия обмана — мошенник рассказывает о супервысоких заработках знакомых на инсайдерской информации в спорте. Жертве предлагают доступ к таким доходам, но просят первоначальный капитал — оплату членства в группе, ставок. Многие настолько доверяют новым «друзьям» и хотят легких денег, что влезают в неподъемные долги.
После того, как схема раскрыта, жертвы даже не обращаются в полицию — все понимают незаконность схем с размещением ставок, основанных на инсайдерской информации. Поэтому при общении в соцсетях следует быть особо осторожным, предупредил Соловьев.