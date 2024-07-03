Юрист раскрыл принцип, по которому мошенники ищут жертв в соцсетях

Суть в том, что сначала они втираются в доверие к участникам — спрашивают о курсе, результатах. «Горячо благодарят, если человек отвечает, говорят, что очень ценят помощь и участие. На первом этапе злоумышленники могут показаться просто коммуникабельными и дружелюбными людьми», — отметил он.