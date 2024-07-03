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Власти РФ хотят разрешить использовать стейблкоины для международных расчетов

Российские власти могут официально разрешить использовать стейблкоины для трансграничных расчетов. Сейчас такая возможность обсуждается, предложения уже сформулированы, рассказал «Известиям» зампред Банка России Алексей Гузнов. Он пояснил: вопрос в том, чтобы урегулировать всю цепочку, которая позволяла бы лицам переводить эти активы на территорию РФ, накапливать их здесь и использовать для трансграничных платежей.

Источник: Reuters

«Понимание пока формируется, и надеюсь, в ближайшее время оно выльется в текст [законопроекта]», — добавил Алексей Гузнов.

Причем, возможно, это будет сделано не в виде эксперимента, а как постоянно действующая норма, отметил зампред Банка России. По его словам, речь идет о токенах, выпускаемых в иностранных информационных системах.

Этот вопрос прорабатывается, подтвердили «Известиям» в пресс-службе Минфина.

Стейблкоин — это разновидность крипты, курс которой привязан к стоимости базового актива: например, валют (доллара США — USDt, евро — STASIS EURO, юаня — CNHt) или других активов (золота — XAUt), пояснил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Стейблкоины и цифровые финансовые активы (ЦФА) можно использовать для трансграничных расчетов — это очень перспективный инструмент, заявил «Известиям» исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Мурычев.

Сделки со стейблкоинами будет трудно отслеживать регуляторам третьих стран, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее словам, этот инструмент позволит совершать платежи с лицами, которые находятся под санкциями, не опасаясь вторичных мер.