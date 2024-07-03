Власти РФ хотят разрешить использовать стейблкоины для международных расчетов

Российские власти могут официально разрешить использовать стейблкоины для трансграничных расчетов. Сейчас такая возможность обсуждается, предложения уже сформулированы, рассказал «Известиям» зампред Банка России Алексей Гузнов. Он пояснил: вопрос в том, чтобы урегулировать всю цепочку, которая позволяла бы лицам переводить эти активы на территорию РФ, накапливать их здесь и использовать для трансграничных платежей.