Власти РФ хотят разрешить использовать стейблкоины для международных расчетов

«Понимание пока формируется, и надеюсь, в ближайшее время оно выльется в текст [законопроекта]», — добавил Алексей Гузнов.
Причем, возможно, это будет сделано не в виде эксперимента, а как постоянно действующая норма, отметил зампред Банка России. По его словам, речь идет о токенах, выпускаемых в иностранных информационных системах.
Этот вопрос прорабатывается, подтвердили «Известиям» в пресс-службе Минфина.
Стейблкоин — это разновидность крипты, курс которой привязан к стоимости базового актива: например, валют (доллара США — USDt, евро — STASIS EURO, юаня — CNHt) или других активов (золота — XAUt), пояснил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.
Стейблкоины и цифровые финансовые активы (ЦФА) можно использовать для трансграничных расчетов — это очень перспективный инструмент, заявил «Известиям» исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Мурычев.
Сделки со стейблкоинами будет трудно отслеживать регуляторам третьих стран, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее словам, этот инструмент позволит совершать платежи с лицами, которые находятся под санкциями, не опасаясь вторичных мер.