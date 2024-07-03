В Японии впервые за 20 лет появились новые купюры — с бизнесменом и педагогом

На банкноте номиналом в 10 тыс. иен (около $62) теперь изображен бизнесмен Сибусава Эйити, который считается «отцом японского капитализма». Ранее на купюре был изображен японский философ и просветитель Юкити Фукудзава.
На обновленной банкноте номиналом в 5 тыс. иен теперь изображена Цуда Умэко — одна из первых женщин, которая получила образование за границей. Она училась в США и основала университет Цуда. На купюре такого номинала ранее была изображена писательница Итиё Хигути.
На новой банкноте номиналом в 1 тыс. иен теперь будет изображен Сибасабуро Китасато, который разработал способы лечения столбняка и основал университет Китасато. На старых банкнотах размещен портрет микробиолога Хидэё Ногути.
Дизайн купюр обновлен впервые с 2004 года. На банкноты нанесена голограмма нового типа, которая затрудняет изготовление подделок. Цифры напечатаны крупным шрифтом. Правительство и Банк Японии планируют напечатать около 7,5 млрд новых банкнот к марту 2025 года.