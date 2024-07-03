В Японии впервые за 20 лет появились новые купюры — с бизнесменом и педагогом

Банк Японии выпустил в оборот три новые банкноты. На них изображены бизнесмен Сибусава Эйити, педагог Цуда Умэко и бактериолог Китасато Сибасабуро, передает NHK. Банкноты обновляются впервые за 20 лет, а лицевая стороны купюры в 10 тыс. иен — впервые за 40 лет.