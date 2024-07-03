В России объявили в розыск фигуранта дела Baring Vostok

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Дельпаля, а также основателя Baring Vostok Майкла Калви задержали в 2019 году вместе с другими фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в феврале 2017 года Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у Первого коллекторского бюро акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга в размере 2,5 млрд руб. При этом реальная рыночная стоимость, полагает обвинение, составляла 600 тыс. руб.
В августе 2021 года суд приговорил Калви и его партнеров к условным срокам. Основатель инвестфонда получил 5,5 года условно, Дельпаль — 4,5 года. Вину они не признали. Впоследствии суд сократил условные сроки до 4,5 года Калви и до 3,5 года Дельпалю.
Основатель Baring Vostok характеризовал приговор как нечестный и оскорбительный. «Суд, к сожалению, не стал или не смог разобраться в сути дела, в котором нет ни потерпевшего, ни ущерба, ни каких-либо выгодоприобретателей, помимо самого банка “Восточный”. Судья слово в слово повторила речь прокурора», — говорил он.
В начале 2022 года суд отменил меру пресечения для Калви и Дельпаля в виде запрета определенных действий (им запрещалось, в частности, покидать Россию в течение пяти лет). После этого оба бизнесмена уехали из страны.
В феврале этого года власти согласовали продажу активов Baring Vostok в России в рамках раздела бизнеса. Речь шла о долях в 12 компаниях, включая Ozon (доля 27,75%) и «Ренессанс Страхование», которые должны перейти в пользу «Восток Инвестиции» Елены Ивашенцевой. «Восток Инвестиции», в свою очередь, возьмет на себя все долговые обязательства фондов Baring Vostok перед банками (примерно $140 млн), а также заплатит $150 млн спустя 36 месяцев после закрытия сделок.