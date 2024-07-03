В России объявили в розыск фигуранта дела Baring Vostok

В феврале этого года власти согласовали продажу активов Baring Vostok в России в рамках раздела бизнеса. Речь шла о долях в 12 компаниях, включая Ozon (доля 27,75%) и «Ренессанс Страхование», которые должны перейти в пользу «Восток Инвестиции» Елены Ивашенцевой. «Восток Инвестиции», в свою очередь, возьмет на себя все долговые обязательства фондов Baring Vostok перед банками (примерно $140 млн), а также заплатит $150 млн спустя 36 месяцев после закрытия сделок.