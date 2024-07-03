В России могут увеличить сроки подачи заявки на патент на изобретение

При рассмотрении заявки проверяется новизна разработки, пояснили «Известиям» в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.
«Проверка проводится с учетом всех сведений, которые стали общедоступными до даты приоритета. В том числе сведения, раскрытые самим заявителем. Льготный срок для подачи заявки на выдачу патента после обнародования изобретения нужен для того, чтобы сохранить его новизну, то есть дать изобретателю возможность запатентовать его», — ответили там.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что увеличение сроков позволит расширить возможности защиты прав авторам, раскрывшим информацию, относящуюся к сущности изобретения, в том числе в результате его экспонирования.
Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев, такое изменение в Гражданском кодексе позволит синхронизировать российское законодательство об охране авторского права с международным.
«Россия — участница ряда международных соглашений в сфере интеллектуальной собственности, среди которых Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Она регламентирует ряд условий охраны изобретений, к которым, в частности, относится закрепление прав выставочного первенства», — пояснил он.