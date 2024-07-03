В России могут увеличить сроки подачи заявки на патент на изобретение

«Проверка проводится с учетом всех сведений, которые стали общедоступными до даты приоритета. В том числе сведения, раскрытые самим заявителем. Льготный срок для подачи заявки на выдачу патента после обнародования изобретения нужен для того, чтобы сохранить его новизну, то есть дать изобретателю возможность запатентовать его», — ответили там.