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В Госдуме предложили защищать права акционеров «вплоть до расстрела»

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, рассуждая об аресте акций Соликамского магниевого завода (СМЗ), заявил, что права миноритариев защищены основным законом — Конституцией — и что ее нарушители должны понести жесткое наказание вплоть до расстрела. Глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов возразил ему, отметив, что Конституция защищает право на жизнь. Дискуссия состоялась в ходе Финансового конгресса Банка России, который проходит в Санкт-Петербурге. За ее ходом следил корреспондент «РБК Инвестиций».

Источник: РИА "Новости"

«Если даже экстремальная ситуация, как та, которую сейчас все обсуждают, возникает, то права миноритарных инвесторов, да любых инвесторов должны быть защищены, и он [инвестор] должен сполна получить возмещение тех средств, которые вложил в ценные бумаги, в акции соответствующей организации. Здесь только вопрос возникает по правоприменению. Естественно, если правоприменение страдает, то надо устанавливать ответственность прокурора, который принимает решение, тех лиц, которые принимают решения», — сказал он.

Аксаков отметил, что был «возмущен», когда узнал из СМИ о ситуации с арестом акций СМЗ.

«Очевидно, должна быть ответственность тех лиц, причем самая жесткая по поводу принимаемых решений. А Конституция четко говорит о том, что права инвестора, акционера должны быть защищены. Просто эти права надо соблюдать, а если не соблюдаются, должна быть ответственность за несоблюдение. Вот и все», — подчеркнул Аксаков.

Глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов, модерировавший сессию с участием Аксакова, сказал, что «ответственность судьи за незаконное решение — это какой-то новый институт». Также он поинтересовался у него, стоит ли ожидать соответствующих законодательных инициатив в ближайшее время.

«У нас Конституция все четко прописала, что права инвестора должны быть защищены. Не “должны быть”, а “защищены”. Соответственно, те кто не соблюдают Конституцию, должны нести жесткое наказание вплоть до расстрела», — пояснил Аксаков.

Швецов в ответ обратил внимание на то, что Конституция защищает право на жизнь. «Давайте может быть без экстремизма?», — предложил он Аксакову.

«Зал аплодирует мне, не вам», — парировал законодатель.

«Я знаю, я ведущий, ведущим не аплодируют», — отшутился Швецов.

Позднее Аксаков, уже ближе к концу сессии, пояснил смысл своих слов. Он имел в виду не физический расстрел, а моральный.

«Расстрел тех, кто нарушает закон, права инвесторов, — я имею в виду моральный расстрел прежде всего. Мы должны пригвоздить тех, кто принимает незаконные решения. Таким образом защитим рынок, инвесторов от таких действий», — резюмировал он.

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