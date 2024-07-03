В Госдуме предложили защищать права акционеров «вплоть до расстрела»

«Если даже экстремальная ситуация, как та, которую сейчас все обсуждают, возникает, то права миноритарных инвесторов, да любых инвесторов должны быть защищены, и он [инвестор] должен сполна получить возмещение тех средств, которые вложил в ценные бумаги, в акции соответствующей организации. Здесь только вопрос возникает по правоприменению. Естественно, если правоприменение страдает, то надо устанавливать ответственность прокурора, который принимает решение, тех лиц, которые принимают решения», — сказал он.
Аксаков отметил, что был «возмущен», когда узнал из СМИ о ситуации с арестом акций СМЗ.
«Очевидно, должна быть ответственность тех лиц, причем самая жесткая по поводу принимаемых решений. А Конституция четко говорит о том, что права инвестора, акционера должны быть защищены. Просто эти права надо соблюдать, а если не соблюдаются, должна быть ответственность за несоблюдение. Вот и все», — подчеркнул Аксаков.
Глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов, модерировавший сессию с участием Аксакова, сказал, что «ответственность судьи за незаконное решение — это какой-то новый институт». Также он поинтересовался у него, стоит ли ожидать соответствующих законодательных инициатив в ближайшее время.
«У нас Конституция все четко прописала, что права инвестора должны быть защищены. Не “должны быть”, а “защищены”. Соответственно, те кто не соблюдают Конституцию, должны нести жесткое наказание вплоть до расстрела», — пояснил Аксаков.
Швецов в ответ обратил внимание на то, что Конституция защищает право на жизнь. «Давайте может быть без экстремизма?», — предложил он Аксакову.
«Зал аплодирует мне, не вам», — парировал законодатель.
«Я знаю, я ведущий, ведущим не аплодируют», — отшутился Швецов.
Позднее Аксаков, уже ближе к концу сессии, пояснил смысл своих слов. Он имел в виду не физический расстрел, а моральный.
«Расстрел тех, кто нарушает закон, права инвесторов, — я имею в виду моральный расстрел прежде всего. Мы должны пригвоздить тех, кто принимает незаконные решения. Таким образом защитим рынок, инвесторов от таких действий», — резюмировал он.
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