В Госдуме предложили защищать права акционеров «вплоть до расстрела»

«Если даже экстремальная ситуация, как та, которую сейчас все обсуждают, возникает, то права миноритарных инвесторов, да любых инвесторов должны быть защищены, и он [инвестор] должен сполна получить возмещение тех средств, которые вложил в ценные бумаги, в акции соответствующей организации. Здесь только вопрос возникает по правоприменению. Естественно, если правоприменение страдает, то надо устанавливать ответственность прокурора, который принимает решение, тех лиц, которые принимают решения», — сказал он.