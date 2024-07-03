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Sky News: в Европе понимают, что не справятся без российского газа

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Европа серьезно зависит от российских энергоресурсов и не откажется от них, так как в ином случае это нанесет сильный удар по ее экономике, пишет Sky News.

Источник: AP 2023

«Российский газ помог Европе пополнить свои запасы, он помог поддерживать тяжелую промышленность континента на протяжении всего украинского конфликта. И эта зависимость недешево обошлась: общая сумма, которую Европа заплатила России за СПГ с 2022 года, составляет около десяти миллиардов евро», — уточняет издание.

Европа понимает, что ее экономика с трудом выдержит еще один резкий скачок инфляции, который почти наверняка произойдет, если она полностью прекратит поставки российского газа, заключает Sky News.

В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки углеводородов, тем самым попав в новую зависимость: теперь эти страны через посредников покупают российские нефть и газ по более высоким ценам.