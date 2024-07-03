Урожай быстрее: в России вопреки сезонности дорожает плодоовощная продукция

— Конечно, сейчас смягчить темп их роста было бы хорошо. Но кроме как борьбу с локальным монополизмом в краткосрочном периоде предпринять что-либо сложно. Поэтому прямо сегодня ФАС вместе с правоохранительными органами нужно следить за рынками, чтобы там не формировались монополии и не было ценовых сговоров, упрощать прямой доступ фермеров в магазины и на рынки и так далее, — отметил он. По мнению эксперта, в ценообразовании есть и фундаментальные проблемы, которые необходимо решить в перспективе. В том числе, это нехватка мощностей по хранению продукции (что упростило бы снабжение городов), отсутствие системы страхования урожая, чтобы аграрии, например, не закладывали риски заморозков или засух в цену, необходимость развития тепличных хозяйств.— Что касается дальнейшей ситуации с инфляцией, то по базовому сценарию мы выходим примерно на 6%, но это с учетом того, что в августе цены на плодоовощную продукцию несколько снизятся. В реальности многое будет зависеть от того, как мы пройдем последний месяц лета. Будет ли это самое сезонное снижение цен, учитывая, что у нас погибла часть урожая в результате заморозков. Кроме того, пока не понятно, грозит ли России засуха — простоит ли такая жаркая погода, например, три недели или сейчас начнутся дожди, — пояснил Дмитрий Белоусов.