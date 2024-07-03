Урожай быстрее: в России вопреки сезонности дорожает плодоовощная продукция

Изменится ли этот тренд, можно будет сказать только в августе, считают в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). При этом в Ассоциации компаний розничной торговли отметили, что фактические цены в крупных торговых сетях сегодня ниже средних по стране, а их уменьшение может начаться уже в июле после первых поступлений нового урожая.
Опасный рост
В России, несмотря на начало сезона овощей, на них продолжают расти цены в рознице. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз». Так, свекла подорожала с начала года на 92,3% — до 70 ₽/кг, морковь на 62,8% — до 70 ₽/кг, яблоки на 30% — до 159,8 ₽/кг.
Эти данные фактически совпадают с официальными цифрами Росстата, который также фиксирует удорожание и других овощных культур: картофеля — на 82,4% (июнь к декабрю — началу января), капусты — на 35%, лука — на 32%.
В экспертно-аналитическом центре агробизнеса (АБ-центр) «Известиям» заявили, что больше всего в рознице год к году (июнь 2024-го к июню 2023-го) подорожала свекла — на 60%, картофель — на 40,9%, яблоки — на 42,4%, капуста — на 16%. При этом, например, морковь выросла в цене только на 0,2%, а стоимость лука упала на 26%.
Впрочем, в оптовом сегменте наблюдается снижение стоимости, отметили в «Руспродсоюзе».
— Так, средние оптовые цены на морковь в России находятся на уровне 24,1 ₽/кг. За неделю они снизились на 3,2%, за месяц — на 8,7%. Средняя оптовая стоимость столовой свеклы составляет порядка 22,7 ₽/кг. За неделю этот показатель ослаб на 13,4%, за месяц — на 26,8%. С расширением предложения нового урожая на рынке цены на овощи у производителей продолжат снижение. Будем надеяться, что торговые сети поддержат этот тренд и в ближайшее время скорректируют стоимость товаров на полке, — выразили надежду в ассоциации.
Обеспокоенность ситуацией с ростом цен на плодоовощную продукцию выразили в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). В аналитической записке «О динамике инфляции с 4 по 24 июня 2024 года», подготовленной и опубликованной центром, отмечается, что Банку России практически невозможно будет выйти на уровень годовой инфляции, и, чтобы это произошло, потребительские цены почти не должны расти.
«В структуре инфляции выделяются несколько ярких моментов. Прежде всего, речь идет о ситуации с плодоовощной продукцией. Собственно, переход к ее ускоренному удорожанию (+3,7% за три недели против −1,2% за прошлые три) во многом и обеспечил скачок инфляции. При этом само удорожание было очень сильно сконцентрированным», — говорится в документе.
Также в нем отмечается, что цены на картофель за три недели июня подскочили более чем на четверть (+26%). Рост стоимости других видов овощей не настолько резок (яблоки +7,2%, морковь +3,7%, свекла +3,1%, лук +1,6%). При этом продолжают дешеветь бананы (-1,8%), говорится в документе.
— Новый урожай дорожает всегда, когда только начинается его поступление, — в той мере, в которой цены диктуют ситуацию на рынке. Но при этом старая картошка дешевеет, пока не уйдет с рынка, и стоимость начинает определяться уже «новой», более дорогой продукцией, — заявил «Известиям» автор аналитической записки, руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов.
По его словам, по мере поступления нового урожая и насыщения рынка — это, условно говоря, конец июля — август — начало сентября — ожидается обычное сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию.
— Конечно, сейчас смягчить темп их роста было бы хорошо. Но кроме как борьбу с локальным монополизмом в краткосрочном периоде предпринять что-либо сложно. Поэтому прямо сегодня ФАС вместе с правоохранительными органами нужно следить за рынками, чтобы там не формировались монополии и не было ценовых сговоров, упрощать прямой доступ фермеров в магазины и на рынки и так далее, — отметил он. По мнению эксперта, в ценообразовании есть и фундаментальные проблемы, которые необходимо решить в перспективе. В том числе, это нехватка мощностей по хранению продукции (что упростило бы снабжение городов), отсутствие системы страхования урожая, чтобы аграрии, например, не закладывали риски заморозков или засух в цену, необходимость развития тепличных хозяйств.— Что касается дальнейшей ситуации с инфляцией, то по базовому сценарию мы выходим примерно на 6%, но это с учетом того, что в августе цены на плодоовощную продукцию несколько снизятся. В реальности многое будет зависеть от того, как мы пройдем последний месяц лета. Будет ли это самое сезонное снижение цен, учитывая, что у нас погибла часть урожая в результате заморозков. Кроме того, пока не понятно, грозит ли России засуха — простоит ли такая жаркая погода, например, три недели или сейчас начнутся дожди, — пояснил Дмитрий Белоусов.
В пресс-службе Минсельхоза «Известиям» сообщили, что держат на особом контроле цены на продовольственном рынке, в том числе в отношении плодоовощной продукции.
«В настоящее время ценовая ситуация в данном сегменте стабильна и соответствует сезонным трендам. Стоит отметить, что урожай овощей открытого грунта и плодов с учетом природно-климатических условий в нашей стране в большинстве регионов собирают в осенний период. Сейчас на полки магазинов поступает продукция урожая прошлого сезона, а также идут поставки из дружественных стран», — заявили в ведомстве. При этом, по данным министерства на 26 июня, отпускные цены производителей на свеклу столовую на 5,5% ниже, чем были год назад. Картофель и морковь у производителей за 12 месяцев подорожали примерно на уровне инфляции — их стоимость составляет 17,4 и 24,4 рубля за 1 кг соответственно.
«С поступлением нового урожая этой продукции ожидается традиционное снижение ее стоимости у производителя, что отразится и на рознице. Лук репчатый за год подешевел на 36,4%, капуста белокочанная — на 3,9%. С начала текущего года значительно снизилась стоимость огурцов и томатов — на 34% и 14,5% соответственно», — отметили в Минсельхозе.
«Известия» направили запросы в Росстат и ФАС с просьбой прокомментировать динамику цен.
Факторы роста.
Глава АБ-центра Алексей Плугов объяснил рост цен сезонными факторами и сокращением импорта.— Если говорить о причинах, то главный фактор увеличения цен на яблоки, — это сокращение импорта, и, как следствие, удорожание этого товара на полках год к году, — пояснил он «Известиям». — Заморозки пока на их стоимости никак не сказались, они могут отразиться на стоимости уже нового урожая. Но непогода была только в центральных регионах страны и не коснулась юга России, где в основном выращиваются эти фрукты. Если говорить о значительном годовом росте цен на свеклу, то он объясняется меньшим сбором этой культуры, чем в 2022-м. Соответственно, ее запасы к маю истощились, поэтому цена подскочила.
В целом, увеличение стоимости плодоовощной продукции объясняется сезонностью, в июне цены находятся на самом пике, отметил эксперт. По его словам, новый урожай уже присутствует на полках, однако выправление ситуации начнется по мере расширения уборочной кампании.— По нашим данным, они уже начали снижаться в опте. Что касается розницы, то тут это произойдет не сразу. Это связано с объемами закупок ритейлеров, которые должны продать уже приобретенный товар. Думаю, что к концу июля цены значительно упадут, — считает эксперт.
Мнения о том, что увеличение стоимости имеет сезонный фактор, придерживается и председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.— Каждый год яблоки, морковь и свекла начинают заметно дорожать во II квартале, когда заканчиваются запасы отечественных овощехранилищ и в магазины поступают импортные продукты, — отметил он. На ситуацию также повлияло общее увеличение издержек поставщиков и ритейлеров, особенно повышение расходов на логистику и хранение, добавил эксперт. По его словам, динамика закупочных и розничных цен на свеклу, морковь и яблоки в крупных торговых сетях, по данным на конец июня, в сравнении с январем сопоставима с показателями, зафиксированными Росстатом.— При этом фактическая стоимость в крупных торговых сетях ниже средних по стране: минимальные розничные цены на морковь начинаются от 56 рублей за 1 кг, что на 24% ниже данных Росстата благодаря закупочной мощности федеральной розницы. На яблоки — 118,3 рубля за 1 кг, это дешевле в среднем на 35%, чем в целом по стране. Стоимость свеклы в крупной рознице начинается от 61,5 рубля за 1 кг — это на 14% ниже цен, зафиксированных на рынке Росстатом, — отметил Игорь Караваев.
Он также считает, что цены на плодоовощную продукцию практически достигли пика, а в июле начнутся первые поступления грунтового урожая российских овощей, и их стоимость ожидаемо начнет снижаться. Яблоки дорожают с весны до середины августа, затем начинают дешеветь по мере сбора отечественного урожая, отметил представитель бизнеса.
Директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что, если снижение цен на плодоовощную продукцию и произойдет, то показатели всё равно не вернутся к исходным значениям.
— Во-первых, удорожание логистики, в которую входит и повышение цен на запчасти, и нехватка водителей, которым приходится повышать заработную плату. Во-вторых, сокращение и удорожание стоимости семенного материла, в том же картофеле 60% семян были импортными, а в свекле 80%. У нас стараются сегодня заместить их российским посадочным материалом, но сделать за один год это не получится, — пояснил он «Известиям».
По его словам, кроме того, в России сохраняется инфляция, не случайно ЦБ постоянно повышает ставку, и в июле, скорее всего, она будет увеличена им вновь. Поэтому с трудом верится, что по году инфляцию удастся сдержать в районе 6%. Центробанк заявлял об инфляционном таргете в 4%, но, по мнению экономиста, это совсем нереальная цель. Это мнение разделяет и экс-замминистра сельского хозяйства Леонид Холод. После появления нового урожая цены упадут, но всё равно год к году будет фиксироваться их рост, так как нельзя забывать об инфляции. Причем потребительская инфляция в России гораздо выше общей, резюмировал эксперт.