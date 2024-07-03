Силуанов заявил о росте доходов россиян в прошлом году

В середине апреля сообщалось, что реальные располагаемые доходы россиян — без учета налогов, с поправкой на инфляцию — в IV квартале 2023-го увеличились на 8%. Это максимум с октября-декабря 2009-го, когда показатель был 9%. В номинальном выражении, согласно Росстату, доходы за прошлый год — без учета инфляции — выросли до 50,3 тыс. рублей на душу населения — почти на 11%.