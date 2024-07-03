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Силуанов заявил о росте доходов россиян в прошлом году

За прошлый год доходы россиян выросли на 5,8%, а зарплата в реальном выражении — на 8,2%. Об этом 3 июля заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Совета Федерации в ходе рассмотрения закона об исполнении бюджета за 2023 год. Трансляция велась на сайте верхней палаты парламента.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, прошлый год был непростым, однако граждане прочувствовали это в минимальной степени. Все обязательства, в первую очередь, социальные, были выполнены, указал Силуанов.

«Доходы людей выросли на 5,8%, а заработная плата — на 8,2% в реальном выражении. Это было достигнуто благодаря тому, что мы поддерживали экономику, производство», — отметил глава Минфина, добавив, что рост экономики составил 3,6%.

Он обратил внимание на достижение самого низкого уровня безработицы.

Кроме того, за прошлый год более 3 трлн рублей нефтегазовых доходов было направлено на поддержку людей и поддержку экономики, добавил Силуанов. Также был достигнут самый высокий за последние годы уровень исполнения бюджета — 98,1%.

Председатель Счетной палаты (СП) РФ Борис Ковальчук в ходе заседания Совета Федерации подчеркнул, что доходы федерального бюджета выросли и составили более 29 трлн рублей, что больше прогнозируемого объема на 11,5%. Расходы, в свою очередь, достигли более 32,4 трлн рублей.

В середине апреля сообщалось, что реальные располагаемые доходы россиян — без учета налогов, с поправкой на инфляцию — в IV квартале 2023-го увеличились на 8%. Это максимум с октября-декабря 2009-го, когда показатель был 9%. В номинальном выражении, согласно Росстату, доходы за прошлый год — без учета инфляции — выросли до 50,3 тыс. рублей на душу населения — почти на 11%.

В Счетной палате тогда сообщили «Известиям», что рост доходов связан с ростом заработных плат. Их увеличению способствует повышенный спрос на квалифицированную рабочую силу, рекордно низкий уровень безработицы, а также значительный рост экономики — ВВП в прошлом году вырос на 3,6%.