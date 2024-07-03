Саудовцы оформили рекордное количество электронных виз РФ в июне

В июне 2024 года граждане Саудовской Аравии оформили 9972 электронные визы РФ. Это рекорд для этой страны по крайней мере с начала этого года, следует из статистики МИД РФ, которую изучили «Известия» 3 июля. При этом за весь прошлый год саудовцы получили 8915 виз, то есть меньше чем за июнь 2024-го.