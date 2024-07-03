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Саудовцы оформили рекордное количество электронных виз РФ в июне

В июне 2024 года граждане Саудовской Аравии оформили 9972 электронные визы РФ. Это рекорд для этой страны по крайней мере с начала этого года, следует из статистики МИД РФ, которую изучили «Известия» 3 июля. При этом за весь прошлый год саудовцы получили 8915 виз, то есть меньше чем за июнь 2024-го.

Источник: Reuters

Нынешний показатель второй среди всех стран, первое место у Китая (24847 штук). Кроме того, рекордное количество виз РФ оформили немцы (6361), эстонцы (3896), турки (3460), латвийцы (2850), иранцы (2568) и граждане ряда других стран.

Электронные визы для иностранцев действуют с 1 августа 2023 года, они дают право на однократный въезд в РФ, находиться в стране можно до 16 суток. Срок действия документа — 60 суток со дня оформления.

Ранее, 28 мая, глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов сообщил, что за первые четыре с половиной месяца текущего года граждане Китая были лидерами по числу выданных электронных виз в Россию, второе место заняли немцы.

10 июня заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков рассказал «Известиям» в интервью, что за три года объем туристического потока внутри России вырос почти на треть. Он отметил, что самую большую динамику роста интереса демонстрирует Северный Кавказ.