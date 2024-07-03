России надо 12 лет, чтобы построить экономику мечты, заявил Дерипаска

«Мы все видели, какой может быть экономика мечты — это 2005, 2006, 2007 годы. Да, это будет сложно, да, будет лет двенадцать этого тяжелого пути, после адаптации и всех остальных, так сказать, восстановлений. … Но мы опять сможем построить экономику мечты», — сказал Дерипаска.
«Считаю, очень важно сохранить эти управленческие ресурсы, это частный бизнес, не дать его подсушить на этой паузе и воспользоваться этим накопленным результатом», — отметил он.
Бизнесмен добавил, что один из козырей экономики России — это долговой рынок и рынок облигаций, который может сильно расти, минимум в 4 раза. Также это приватизация, для которой, по словам Дерипаски, есть достаточно ресурсов, ведь сейчас 75% компаний владеет государство.