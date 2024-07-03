Посол США объяснила смысл санкций против России

«Цель санкций состояла не в том, чтобы наказать россиян или усложнить им жизнь. Они направлены на то, чтобы постараться затруднить ведение войны. И я думаю, что по мере того, как мы будем лучше понимать, что нужно делать для ослабления военно-промышленного потенциала России и снижения ее способности наносить удары по своему соседу, вам будет все заметнее их дополнительный эффект», — добавила посол США.