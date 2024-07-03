Мошенники придумали новую схему атаки на самозанятых

«В июне 2024 года мы увидели новый тип атаки, направленный на самозанятых, а также на физических лиц (в том числе предпринимателей), самостоятельно уплачивающих налоги со своих доходов. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам под видом налоговиков и сообщают, что видят не учтенные при расчете налога суммы, поступавшие на банковский счет. То есть доходы, не учтенные при расчете налога. И сообщают о необходимости пройти сверку налоговых платежей — якобы соответствующий документ уже был направлен налогоплательщику, предлагают ознакомиться», — сказал Калемберг.