Ликвидация брокера «Открытие» привела к казусу с клиентскими комиссиями

Несколько клиентов бывшего «Открытие Брокер» столкнулись с комиссией в размере ₽650 за депозитарное хранение акций Соликамского магниевого завода (СМЗ), которые арестованы по решению суда и фактически обездвижены, выяснили «РБК Инвестиции». Некоторым из них в техподдержке объяснили, что они находятся на обслуживании банка ФК «Открытие», соответственно, к ним применена его тарифная сетка. После запроса «РБК Инвестиций» в пресс-службу кредитная организация заявила, что отменила списание средств за учет бумаг СМЗ.
Четыре собеседника «РБК Инвестиции» пожаловались на то, что после слияния финансовых групп «Открытие» и ВТБ и ликвидации брокера «Открытие Инвестиции» (юрлицо «Открытие Брокер»), банк «Открытие» списывал c них комиссию за хранение акций Соликамского магниевого завода (СМЗ) согласно депозитарным тарифам кредитной организации. В документе прописано, что комиссия составляет 0,075% годовых «от оценочной стоимости остатка ценных бумаг на счете депо, но не менее ₽650». Именно столько — ₽650 — и платил каждый из них, при этом не имея возможности перевести бумаги в другой депозитарий либо продать их, так как активы находятся в статусе «Заблокировано (арест)». Фактически депозитарий тарифицировал их как любые другие российские ценные бумаги, не находящиеся под обременением.
Операции с акциями СМЗ на Мосбирже в настоящий момент не проходят, в последний день торгов — 7 ноября 2022 года — котировки остановились на уровне 7440 за бумагу.
Что случилось с акциями Соликамского магниевого завода (СМЗ)
22 марта 2024 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии акций у частных инвесторов Соликамского магниевого завода. Причиной изъятия стала незаконная приватизация предприятия в 1992 году.
Изначально изъятие акций коснулось только мажоритарных акционеров завода — Сергея Кирпичева, Петра Кондрашева, Тимура Старостина и Игоря Пестрикова. В пользу государства у них изъяли долю 89,4%. Но затем было принято решение об изъятии акций и у миноритариев, которым принадлежит пакет 10,6%. Такой вердикт был вынесен судом впервые, до этого все изъятия бумаг из-за незаконной приватизации касались только мажоритарных акционеров.
Решение первой инстанции об изъятии акций еще не вступило в силу. Но частные инвесторы уже заявили о планах по его оспариванию в апелляции, писал РБК.
Управляющий партнер Law & Capital Виктор Обыденнов и партнер адвокатского бюро NSP Арам Григорян подтвердили, что на данный момент бумаги компании находятся в статусе заблокированных, переместить их никуда нельзя.
Один из собеседников РБК сообщил, что в службе поддержки ему ответили: «с 17.05 вы являетесь клиентом банка “Открытие” и, согласно нашим тарифам, взимается комиссия за хранение акции ₽650». По вопросу перевода бумаг в другой депозитарий служба поддержки ответить не смогла, так как ценные бумаги находятся в разделе «Блокировано (арест)».
Другой инвестор рассказал, что 24 июня ему на электронную почту пришел первый счет на сумму ₽650 за услуги депозитария с комментариями о необходимости внесения указанной суммы ежемесячно. Он обратился в службу поддержки для урегулирования вопроса, где ему ответили, что вопрос решается и к проблеме подключили юристов, однако «на сегодняшний день пока для отмены комиссии нет оснований», — уточнили в поддержке «Открытие Брокер».
В третьем случае служба поддержки сообщила клиенту, что «в вышестоящем депозитарии НКО АО НРД они [акции СМЗ] тоже заблокированы, перевод невозможен». В пресс-службе НРД не предоставили комментарий.
В последнем кейсе комиссию ₽650 должна была заплатить девушка, у которой на счете хранилась только одна акция СМЗ.
Пресс-служба банка «Открытие» в ответ на запрос «РБК Инвестиций» заявила, что тарифы взимались в соответствии с тарифным сборником банка «Открытие». «Мы всегда идем навстречу инвесторам, поэтому приняли решение отменить комиссии по этой бумаге. Случаи обращения клиентов единичны. Большинство клиентов “Открытие Брокер” уже переведены в ВТБ», — сказал представитель банка.
После этого ответа девушка с одной акцией СМЗ рассказала «РБК Инвестициям», что ей написали из банка «Открытие» и сообщили, что комиссия отменена. Остальные трое, по их словам, ничего подобного к настоящему моменту не получали.
В пресс-службе кредитной организации также подчеркнули, что клиенты, не совершающие сделок с другими ценными бумагами в течение месяца, платят комиссию за их хранение в размере ₽170 и возмещают фактические расходы депозитария. При этом если клиент совершает хотя бы одну сделку, вознаграждение депозитария не взимается, добавили в банке «Открытие».
Пресс-служба Банка России сообщила, что не получала жалоб на списание депозитарных комиссий за хранение бумаг СМЗ.
Юридическое лицо АО «Открытие Брокер» прекратило деятельность в ходе слияния с финансовой группой ВТБ 17 мая, согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс». До его ликвидации основная часть клиентов была переведена к розничному брокеру «ВТБ Мои инвестиции». Но небольшая часть инвесторов по той или иной причине осталась в «Открытие Брокере» — их впоследствии перевели на юридическое лицо банка «Открытие» и подключили к тарифной системе кредитной организации, рассказал «РБК Инвестициям» источник на финансовом рынке. «Владельцев СМЗ чуть менее ста человек», — оценил он число клиентов, которых затронула ситуация с комиссиями в банке «Открытие».
Берут ли другие брокеры комиссию
В пресс-службах «БКС Мир инвестиций», Совкомбанка, «Газпромбанк Инвестиций», «Велес Капитала» сообщили, что не берут комиссию за хранение бумаг Соликамского магниевого завода (СМЗ) на депозитарном счете.
Управляющий директор инвестиционной компании «Риком-траст» Дмитрий Целищев отметил, что брокер не вводил отдельных тарифов для СМЗ и других заблокированных/арестованных бумаг. «Каждый клиент выбирает удобный ему тарифный план, который может быть фиксирован или привязан к объему активов на депо счете в виде прогрессивной шкалы», — подчеркнул он.
В «Финаме» «РБК Инвестициям» сообщили, что у брокера есть несколько тарифных планов депозитария, по одному из которых, комиссия за обслуживание счета депо бесплатная, а на другом — ₽150 в месяц. «Но при этом стоимость услуги никак не зависит от раздела, на котором хранятся ценные бумаги», — добавили в инвесткомпании.