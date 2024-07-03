Ликвидация брокера «Открытие» привела к казусу с клиентскими комиссиями

Четыре собеседника «РБК Инвестиции» пожаловались на то, что после слияния финансовых групп «Открытие» и ВТБ и ликвидации брокера «Открытие Инвестиции» (юрлицо «Открытие Брокер»), банк «Открытие» списывал c них комиссию за хранение акций Соликамского магниевого завода (СМЗ) согласно депозитарным тарифам кредитной организации. В документе прописано, что комиссия составляет 0,075% годовых «от оценочной стоимости остатка ценных бумаг на счете депо, но не менее ₽650». Именно столько — ₽650 — и платил каждый из них, при этом не имея возможности перевести бумаги в другой депозитарий либо продать их, так как активы находятся в статусе «Заблокировано (арест)». Фактически депозитарий тарифицировал их как любые другие российские ценные бумаги, не находящиеся под обременением.