Костин и Греф назвали «ужасом» и «сбоем» снижение ставки до 4−5%

«Да ужас будет. Я вообще считаю, что все правильно. У меня в банке есть юрист, я подхожу и спрашиваю у него: “Слушай, Леша, как правильно сделать так, чтобы все было правильно и по закону, по всем правилам”. “Как скажет, Андрей Леонидович, так и будет правильно”. Я считаю, как скажет Эльвира Сахипзадовна — так и правильно. Будет 18 (процентов ставка. — РБК) — будет 18. Потому что инфляция — большая беда, действительно», — ответил председатель правления ВТБ Андрей Костин.