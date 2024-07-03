Клиенты «Сбера» могут переводить деньги более чем в 30 стран

Сегодня клиенты «Сбера» могут переводить деньги уже более чем в 30 стран, рассказал в интервью «Известиям» первый зампред банка Кирилл Царев. Он уточнил: пользователи могут найти их перечень в мобильном приложении «Сбера». Громко их не называют, так как тема очень чувствительная.