Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Клиенты «Сбера» могут переводить деньги более чем в 30 стран

Сегодня клиенты «Сбера» могут переводить деньги уже более чем в 30 стран, рассказал в интервью «Известиям» первый зампред банка Кирилл Царев. Он уточнил: пользователи могут найти их перечень в мобильном приложении «Сбера». Громко их не называют, так как тема очень чувствительная.

Источник: РИА "Новости"

За прошедший год к списку доступных для перечисления направлений добавили порядка 10 новых стран, отметил Кирилл Царев. По его словам, «Сбер» будет и дальше работать над расширением географии переводов.

В 2023 году банк также запустил в ряде отелей Турции онлайн-оплату картой для россиян. Сейчас возможность оплаты по SberPay или QR-кодом распространили по территории этой страны в более 30 тыс. магазинов, кафе и ресторанов. «Сбер» работает над расширением числа точек приема, добавил Кирилл Царев.

Сейчас в Турции россияне могут оплатить покупки по SberPay или QR-кодом уже более в 30 тыс. магазинов, кафе и ресторанов, рассказал в интервью «Известиям» первый зампред банка Кирилл Царев. По его словам, «Сбер» работает над расширением числа точек приема.

«Мы уже ведем переговоры с иностранными банками и с финансовыми партнерами из других государств о запуске такого сервиса, чтобы туристы могли оплачивать покупки. Россияне всё еще сталкиваются со сложностями при попытке купить что-то за границей — такое решение должно им помочь», — поделился он.