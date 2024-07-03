Клиенты «Сбера» могут переводить деньги более чем в 30 стран

За прошедший год к списку доступных для перечисления направлений добавили порядка 10 новых стран, отметил Кирилл Царев. По его словам, «Сбер» будет и дальше работать над расширением географии переводов.
В 2023 году банк также запустил в ряде отелей Турции онлайн-оплату картой для россиян. Сейчас возможность оплаты по SberPay или QR-кодом распространили по территории этой страны в более 30 тыс. магазинов, кафе и ресторанов. «Сбер» работает над расширением числа точек приема, добавил Кирилл Царев.
Сейчас в Турции россияне могут оплатить покупки по SberPay или QR-кодом уже более в 30 тыс. магазинов, кафе и ресторанов, рассказал в интервью «Известиям» первый зампред банка Кирилл Царев. По его словам, «Сбер» работает над расширением числа точек приема.
«Мы уже ведем переговоры с иностранными банками и с финансовыми партнерами из других государств о запуске такого сервиса, чтобы туристы могли оплачивать покупки. Россияне всё еще сталкиваются со сложностями при попытке купить что-то за границей — такое решение должно им помочь», — поделился он.