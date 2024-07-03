Индия импортировала рекордный объем нефти Urals в июне

Поставки из Ирака, который также является одним из основных экспортеров нефти в Индию, в июне составили почти 800 тыс. барр./сут. Это минимум с февраля 2024 года, но не рекордно низкий уровень, отмечается в обзоре. Тем не менее со стороны индийских НПЗ в июне наблюдался более слабый интерес к иракскому среднесернистому сорту Basrah Medium. «Интерес к тяжелому сорту Basrah Heavy был довольно стабилен, но, кажется, все, что конкурирует с Urals, в настоящее время ему проигрывает», — заключают в Kpler.