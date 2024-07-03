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Доля БРИКС в мировом ВВП достигла рекордных показателей

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности по итогам 2023 года достигла рекордных 35,7 процента, в то же время удельный вес экономик «Большой семерки» сократился до 29%, следует из расчетов РИА Новости по данным Всемирного банка.

Источник: РИА "Новости"

БРИКС сегодня объединяет девять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай, ЮАР, а также присоединившихся в этом году Египет, Эфиопию, Иран и ОАЭ. В «Большую семерку» входят США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Канада и Италия.

По итогам прошлого года доля стран БРИКС в мировой экономике составила рекордные 35,7 процента, увеличившись за год на 0,6 процентного пункта. С момента создания объединения в 2006 году его удельный вес в экономике вырос на 10,2 процентного пункта.

В то же время доля «Большой семерки» составила по итогам прошлого года минимальные за последние тридцать лет 29 процентов — за год объединение потеряло 0,4 процентного пункта. С 2006 года доля «семерки» сократилась на 9,7 процентного пункта.

На остальные страны в прошлом году пришлось 35,3 процента мирового выпуска — их доля с 1990 года в целом остается стабильной, колеблясь в пределах одного процентного пункта.

Мировой ВВП по паритету покупательной способности в 2023 году составил 184,7 триллиона долларов, увеличившись за год на семь процентов.