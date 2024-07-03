Дерипаска предложил освоить новые рынки «дальше, чем Китай»

Так, правительство предложило ввести механизм «налогового кешбэка», за счет которого семьи с невысоким доходом смогут снизить фактическую ставку НДФЛ с 13 до 6%. Однако Нечаев не считает, что «богатыми» должны считаться люди, зарабатывающие от 200 тыс. до 400 тыс. руб. в месяц (для них налоговая нагрузка увеличится за счет прогрессивной ставки 15%, которая будет взиматься с превышения дохода над 200 тыс. руб. в месяц, или 2,4 млн в год). «Это средний класс. И по ним инфляция бьет не меньше», — считает он. Кроме того, он предлагает не повышать ставку налога на прибыль (с 20 до 25%) для приоритетных отраслей, таких как сельскохозяйственное машиностроение, транспортное машиностроение, автомобилестроение, химия, фармацевтика.