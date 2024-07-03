ЦБ сократит продажи юаней в июле

Сокращение чистого объема операций со стороны ЦБ связано с двумя факторами. Во-первых, с увеличением спроса на валюту и золото со стороны Минфина. Если в июне — начале июля ведомство каждый день направляло на покупку золота и валюты по 3,7 млрд руб., то в июле — начале августа эта сумма выросла до 5,4 млрд руб. Во-вторых, сократился и объем операций Банка России. С января по июнь он ежемесячно дополнительно продавал на валютном рынке юани в эквиваленте 11,8 млрд руб., в конце июня регулятор уменьшил эту сумму до 8,4 млрд руб.