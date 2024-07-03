Байден призвал Novo Nordisk снизить «возмутительные цены» на «Оземпик»

Президент США Джо Байден и сенатор Берни Сандерс написали письмо фармацевтическим компаниям Novo Nordisk и Eli Lilly с просьбой снизить цены на препараты «Оземпик» и «Вегови». Письмо опубликовано в газете USA Today.
«Оземпик» (Ozempic) предназначен для лечения сахарного диабета второго типа и применяется в том числе при ожирении. «Вегови» (Wegovy) также используется для борьбы с лишним весом.
Препараты стали очень популярны в качестве способа похудения во многих странах, в том числе в США. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в период с 2017 по 2020 год ожирением страдали 41,9% взрослых американцев.
«Мы уже давно обеспокоены возмутительными ценами, которые фармацевтическая промышленность взимает с американского народа за рецептурные препараты», — говорится в тексте письма.
Там отмечается, цены на «Оземпик» и «Вегови» в США могут быть в шесть раз выше, чем в Канаде, Германии, Дании и других крупных странах. «Eli Lilly также взимает непомерно высокие цены за “Мунджаро”, препарат с аналогичными эффектами для здоровья, как “Оземпик”, — добавили авторы документа.
В письме говорится, что в 2023 году Novo Nordisk получила более $12 млрд прибыли, отчасти за счет взимания с американцев более $1 тыс. в месяц за рецептурный препарат, который можно выгодно производить менее чем за $5. Это не обеспечивает разумной окупаемости инвестиций. «Это взвинчивание цен. Это корпоративная жадность», — пишут авторы документа.
Они пригрозили, что если Novo Nordisk и другие фармацевтические компании откажутся снизить цены на рецептурные препараты в США, то они «сделают все возможное, чтобы положить этому конец».
По данным Reuters, месячный запас «Оземпика» стоит в США $935,77 (около 82 тыс. руб. по текущему курсу), запас «Вегови» стоит $1349,02 (около 118,5 тыс. руб.) в месяц. «Мунджаро» в США стоит около $1,1 тыс. (96 тыс. руб.) в месяц.
В Россию поставки «Оземпика» прекратились в декабре 2023 года. Препарат при этом с 2022 года входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В 2022 году объемы продаж «Оземпика» в российском аптечном сегменте превысили 2 млрд руб.