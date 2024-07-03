Байден призвал Novo Nordisk снизить «возмутительные цены» на «Оземпик»

Там отмечается, цены на «Оземпик» и «Вегови» в США могут быть в шесть раз выше, чем в Канаде, Германии, Дании и других крупных странах. «Eli Lilly также взимает непомерно высокие цены за “Мунджаро”, препарат с аналогичными эффектами для здоровья, как “Оземпик”, — добавили авторы документа.