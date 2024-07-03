Банки нашли данные легальных магазинов в базе подозрительных счетов от ЦБ

Также кредитные организации должны будут на два дня блокировать денежные переводы в случае, если реквизиты получателя содержатся в базе данных Банка России о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента. За это время человек должен подтвердить или отказать в проведении перевода, если поймет, что совершает операцию под влиянием мошенников. Если же банк допустит перевод на такой счет, то это будет одним из оснований для возврата клиенту похищенных средств в полной сумме. По данным ЦБ, в 2023 году банки вернули клиентам только 8,7% от украденных 15,8 млрд руб.