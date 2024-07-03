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Аксаков назвал поспешным решением заморозить пенсионные накопления в 2014 году

Заморозка пенсионных накоплений была поспешно принятым решением, надо внимательно посмотреть, стоит ли вернуться к нормам, которые действовали до 2014 года. Об этом 3 июля заявил глава комитета Государственной думы (ГД) по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Источник: Reuters

«Я считаю, что мы тогда не просто поторопились, а сделали ошибку. Поскольку было принято законодательное решение, все на это решение ориентировались, и начали формироваться негосударственные пенсионные фонды. Все рассчитывали, что они смогут работать с деньгами, поступающими в эти фонды», — сказал Аксаков на Финансовом конгрессе Банка России.

Он также не исключил, что возможно возвращение к нормам, которые действовали до 2014 года.

«Надо внимательно посмотреть, может быть, нам вернуться к тем правилам игры, которые действовали до 2014 года», — заявил он.

При этом он указал, что по этому поводу в ГД сосуществуют разные взгляды и позиции. Также Аксаков отметил, что, по его информации, в Министерстве труда и социальной защиты пока отрицательно относятся к данной инициативе.

«Эту работу надо вести», — заключил он.

До 31 декабря 2013 года работодатель выплачивал в Пенсионный фонд России (в настоящее время — Социальный фонд) страховые взносы в размере 22% от заработной платы — 16% в страховую пенсию и 6% в накопительную. Но введенный с 2014 года мораторий на накопления привел к тому, что в страховую часть уходили все 22%.

В результате последние десять лет накопительная пенсия в стране формируется только за счет инвестирования ранее поступивших в фонды средств. Изначально предполагалось, что мораторий будет временным и продержится всего год, но с тех пор его продлевали.

Ранее 3 июля Совет Федерации одобрил закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам.

24 июня в Минфине РФ рассказали о порядке индексации выплат работающим пенсионерам. Пересчет пенсий будет проводиться два раза в год — с 1 февраля на уровень инфляции и с 1 апреля, когда меняется размер индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Условия индексации будут одинаковыми и для работающих, и для неработающих пенсионеров.

Предложение вернуть индексацию пенсионных выплат для трудоустроенных граждан выдвинул в начале июня 2024 года во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) президент России Владимир Путин.