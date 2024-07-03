Аксаков назвал поспешным решением заморозить пенсионные накопления в 2014 году

«Я считаю, что мы тогда не просто поторопились, а сделали ошибку. Поскольку было принято законодательное решение, все на это решение ориентировались, и начали формироваться негосударственные пенсионные фонды. Все рассчитывали, что они смогут работать с деньгами, поступающими в эти фонды», — сказал Аксаков на Финансовом конгрессе Банка России.