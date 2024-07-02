WGC сообщил о росте цен на золото на 12% с начала года

«В 2024 году золото показало замечательные результаты, подорожав на 12% по сравнению с предыдущим годом и опередив большинство основных классов активов», — говорится в материалах WGC.
Рост цен на золото обусловлен активностью центробанков, азиатских инвесторов, а также связан с «постоянной геополитической неопределенностью»: политической поляризацией, вооруженными конфликтами и фрагментацией рынков. «Геополитический риск особенно трудно предсказать, и он может возникнуть там, где его меньше всего ожидают. Однако верно и то, что золото реагирует на геополитику, прибавляя 2,5% на каждые 100 пунктов индекса геополитического риска (GPR) (данный индекс измеряет уровень глобальных геополитических угроз и нестабильности, основываясь на анализе частоты упоминаний этих событий в новостях и других источниках информации — прим. FM).», — говорится в отчете организации. Однако ключевым фактором увеличения стоимости драгоценного металла в WGC считают спрос со стороны центральных банков: по оценке Совета, его вклад в рост цен в 2023 году составил не менее 10%, а в текущем году — около 5%.
По мнению аналитиков, ценовое ралли золота имеет все шансы продолжиться. «Учитывая, что золото уже подорожало более чем на 10% и консенсус предполагает аналогичный результат за весь год, это еще раз подтверждает, что золото — при поддержке вклада других секторов — может показать хорошие результаты даже при сохранении ожидаемых ставок», — говорится в отчете. Катализатором спроса для данного актива может стать поддержка западных инвесторов, которые оставались «недостающей частью» ценового пазла: до сих пор розничный инвестиционный спрос на золото был низким, а в ETF, обеспеченных золотом, уже несколько месяцев наблюдается чистый отток средств.