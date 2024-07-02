Время денег: прибыль российских компаний выросла на четверть

Эксперты пояснили: хотя санкции по-прежнему влияют на показатели, многие компании адаптировались к новым условиям и перенастроили экспортно-импортные потоки — в итоге их расходы снизились, что позволило повысить финансовые результаты. Что будет с основными показателями организаций в этом году и при чем здесь повышение налога на прибыль — в материале «Известий».
За счет чего в 2023-м выросла прибыль компаний
Прибыль российских компаний в 2023-м подскочила на 23% по сравнению с предыдущим годом и достигла 38,2 трлн рублей, говорится на аналитическом портале ФНС. В 2022 году этот показатель составил 31,1 трлн рублей.
До этого, годом ранее, прибыль тоже росла, но не такими высокими темпами (+5,8% по отношению к 2021-му). «Известия» направили запрос в Минэк о причинах увеличения прибыли, там порекомендовали обратиться в ФНС, служба оперативно на запрос не ответила.
Рост прибыли характерен для компаний, которым не требуются значительные капитальные затраты или расходы, пояснил доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев. В основном это внутренние секторы, которые санкции затронули в меньшей степени.
К таким сферам относятся, например, строительная отрасль, а также компании, которые предоставляют услуги информации и связи (в том числе мобильные операторы), проводят операции с недвижимым имуществом, обеспечивают общественное питание и гостиничный бизнес, пояснил Равиль Ахмадеев.
В целом же рост прибыли отражает успешные показатели российской экономики в 2023-м, сказал доцент кафедры инфраструктуры финансовых рынков ВШЭ Андрей Столяров. По итогам прошлого года ВВП увеличился на 3,6%. Рост российской экономики в первом полугодии 2024-го, как ожидается, окажется в районе 5%, заявил в конце июня президент РФ Владимир Путин.
В прошлом году российские компании заплатили 7,9 трлн рублей в качестве налога на прибыль. Общая ставка по нему сейчас — 20%. Из них 3% поступают в федеральный бюджет, остальные — в региональный.
Однако с 2025 года общая ставка налога на прибыль организаций будет повышена с 20 до 25%. Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект. При этом улучшается система вычетов за инвестирование, в том числе в научные разработки (такие затраты можно будет учитывать с удвоенным коэффициентом, что снизит налогооблагаемую базу). Как заявлял министр финансов РФ Антон Силуанов, это делается для построения справедливой налоговой системы, обеспечения стимулирования инвестиционной активности бизнеса, а также для поддержки конкуренции.
Ожидается, что только в 2025-м повышение налога на прибыль дополнительно принесет в бюджет 1,6 трлн рублей.
Почему доходы компаний в 2023 году упали
При этом доходы организаций в прошлом году опустились на 36%, до 814 трлн рублей, следует из данных аналитического портала ФНС. В 2022-м показатель впервые перевалил за квадриллион и составил 1267 трлн рублей. Тогда темпы роста были значительными (+93,5% к 2021-му).
Снижение доходов организаций объясняется внешними санкциями: компаниям нужно перестраивать логистические и производственные процессы, отметил генеральный директор ГК «Техзор» Андрей Бородкин.
— Поскольку инфраструктура экономических отношений бизнеса с дружественными странами не была достаточно развита, это потребовало построения новых торгово-финансовых связей в прошлом году, — сказал в свою очередь Равиль Ахмадеев из РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Он добавил: на сокращение доходов оказали свое влияние и инфляционные ожидания, для сдерживания которых ЦБ принял ряд мер. В декабре регулятор поднял ставку до 16%, на таком уровне она пока и сохраняется. В итоге кредиты более дорогие, и у компаний меньше возможностей инвестировать в расширение бизнеса.
В целом же ситуация с рентабельностью организаций (еще один показатель экономической эффективности — рассчитывается как отношение прибыли к активам) в 2023 году сложилась достаточно позитивная. Показатели оказались на уровне 2019-го, что можно считать демонстрацией устойчивости, отметил экономист, член московского регионального отделения «Деловой России» Алексей Хижняк.
Например, некоторые отрасли перешли из разряда стабильно нерентабельных в рентабельные, в частности машиностроение. Отчасти это связано с проведением специальной военной операции и гособоронзаказом, но больше — с импортозамещением, пояснил Алексей Хижняк.
Какими будут основные показатели российских компаний в 2024 году
По данным ФНС, количество зарегистрированных организаций в целом по стране сильно не меняется. Если за 2022 год в России работало 3198 тыс. организаций, то на 1 июня 2024-го — 3 226 тыс., привел цифры Равиль Ахмадеев из РЭУ им. Г. В. Плеханова. Это в большей степени свидетельствует о росте деловой активности за счет промышленного сектора и обрабатывающей промышленности, добавил он.
Скорее всего, пока изменения динамики как с ростом прибыли, так и с падением доходов ждать не приходится, сказал Андрей Бородкин из ГК «Техзор».
— Эффект от вводимых в отношении России санкций долгоиграющий, и пока он будет влиять на ситуацию. Организации будут по-прежнему всеми доступными способами стремиться к сокращению расходов, но при этом к поддержанию роста прибыли, — отметил он.
В бизнес-объединениях при этом настроены более позитивно. В 2024 году динамика будет выше, так как торговля и логистика полностью перестроились, растет товарооборот со странами ШОС и БРИКС, отметил Алексей Хижняк из «Деловой России». Так что и по выручке, и по прибыли, согласно его оценке, можно ожидать позитивных цифр.