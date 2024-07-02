Время денег: прибыль российских компаний выросла на четверть

Однако с 2025 года общая ставка налога на прибыль организаций будет повышена с 20 до 25%. Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект. При этом улучшается система вычетов за инвестирование, в том числе в научные разработки (такие затраты можно будет учитывать с удвоенным коэффициентом, что снизит налогооблагаемую базу). Как заявлял министр финансов РФ Антон Силуанов, это делается для построения справедливой налоговой системы, обеспечения стимулирования инвестиционной активности бизнеса, а также для поддержки конкуренции.