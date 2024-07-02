Ранее, 22 июня, стало известно, что Байден приостановил оформление разрешений на экспорт СПГ на Украину из-за «зеленой повестки» до момента, пока министерство энергетики не изучит влияние газа на окружающую среду. В Thr Wall Street Journal (WJS) отмечают, что до этого Байден позиционировал себя как надежного соратника для Украины, однако «экспорт СПГ показывает, что его главная лояльность — климатическому лобби».