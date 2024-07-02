В США сняли введенный администрацией Байдена запрет на экспорт СПГ

«Суд удовлетворит ходатайство истцов о предварительном судебном запрете и вынесет постановление о том, чтобы запрет на экспорт СПГ был снят в полном объеме и вступил в силу немедленно», — сказал судья Джеймс Кейн на заседании.
В решении суд постановил, что пауза в экспорте приносит непоправимый ущерб штатам Луизиана, Техас и Западная Вирджиния «в связи с потерей доходов, доли рынка и лишения процессуального права».
Однако, как сообщил изданию представитель министерства энергетики США, в ведомстве «выражают согласие с постановлением» и «готовятся пересматривать и оценивать дальнейшие шаги».
Ранее, 22 июня, стало известно, что Байден приостановил оформление разрешений на экспорт СПГ на Украину из-за «зеленой повестки» до момента, пока министерство энергетики не изучит влияние газа на окружающую среду. В Thr Wall Street Journal (WJS) отмечают, что до этого Байден позиционировал себя как надежного соратника для Украины, однако «экспорт СПГ показывает, что его главная лояльность — климатическому лобби».
3 апреля стало известно, что США ради согласования помощи Киеву в конгрессе могут отменить запрет экспорта СПГ. Спикер палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон предположил в эфире телеканала Fox News 31 марта, что отмена паузы на экспорт СПГ может облегчить партии Байдена поддержку нового пакета помощи Украине.
Администрация Байдена объявила о временной паузе в одобрении решений по экспорту СПГ с 26 января. Как объяснил американский президент, это было сделано из-за климатических изменений, которые несут угрозу. Во время действия паузы администрация Байдена будет отслеживать влияние запроса на энергетическую безопасность США, окружающую среду и цены на энергоносители.
Позднее, 9 февраля, газета The Wall Street Journal написала со ссылкой на источники, что Байден поручил приостановить экспорт СПГ под давлением миллиардеров, таких как Рокфеллеры. По информации издания, мощная лоббистская кампания длилась около четырех лет, ее возглавляли благотворительные организации, контролируемые членами семьи Рокфеллеров, а также другими американскими миллиардерами, включая Майкла Блумберга.