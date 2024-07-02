В Совфеде поддержали индексацию пенсий работающим пенсионерам

Недополученные работающим пенсионером за восемь лет (с 2016 по 2024 годы) средства не пропадут, а будут восстановлены, когда пенсионер перестанет работать. Также он пояснял, что процент индексации страховой пенсии будет одинаковым как для работающих, так и для неработающих пенсионеров. А индексация работающим пенсионерам будет исчисляться не от той «замороженной» пенсии, которую они получают сейчас, а от максимальной, которая была бы им положена, если бы они не работали.