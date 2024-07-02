«Сбер» во второй раз меньше чем за месяц поднял ставки по ипотеке

Теперь минимальные ставки для ипотеки на новостройки, вторичное жилье, строительство дома и по программе рефинансирования составят от 19,5%. Для ипотеки на загородную недвижимость и землю они вырастут до 19,8%, по программе «Военная ипотека» — до 18,9%, по программе «Коммерческая ипотека» — до 21%. Для ипотеки на гараж, машино-место или кладовую ставки составят от 20%.