Россия восстановила доковидный турпоток в страны БРИКС

Далее следует Египет: более 1,22 млн въездов. Китай же посетили чуть более 733 тыс. россиян. В Индию съездили 92 тыс. человек. В остальные же страны — значительно меньше. Так, в Иран и Эфиопию поехали чуть более 25 тыс. человек из России, а в Саудовскую Аравию — менее 23 тыс. Данных по Бразилии и ЮАР в ведомстве не предоставили.