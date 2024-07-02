Россия восстановила доковидный турпоток в страны БРИКС

Сейчас в это международное объединение входят девять стран — Бразилия, России, Индия, КНР, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. И лидерами по популярности среди российских туристов стали Объединенные Арабские Эмираты — туда россияне совершили более 1,66 млн поездок.
Далее следует Египет: более 1,22 млн въездов. Китай же посетили чуть более 733 тыс. россиян. В Индию съездили 92 тыс. человек. В остальные же страны — значительно меньше. Так, в Иран и Эфиопию поехали чуть более 25 тыс. человек из России, а в Саудовскую Аравию — менее 23 тыс. Данных по Бразилии и ЮАР в ведомстве не предоставили.
По информации министерства, только за I квартал 2024 года из России в страны БРИКС въехали более 1,14 млн туристов. При этом за этот срок КНР лишь незначительно отстал от Египта: в Китай поехали 262 тыс. российских туристов, а в Египет — 286,5 тыс. ОАЭ же за этот срок значительно опередил своих ближайших конкурентов — его посетили почти 549 тыс. россиян.