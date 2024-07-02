Минпромторг обсудит с автопроизводителями новую платформу для легковушек

Как рассказали «Известиям» в Минпромторге, для создания унифицированной архитектуры определен порядок субсидирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). К реализации проекта могут привлекаться действующие меры государственной поддержки, в частности специализированная программа Фонда развития промышленности (ФРП) «Автокомпоненты» и кластерная инвестиционная платформа. Унифицированная архитектура может вдвое снизить сроки создания новых моделей автомобилей и сократит затраты на их производство.
В ФНС «Известиям» подтвердили, что одним из предполагаемых источников финансирования является программа «Автокомпоненты», запущенная в 2022 году по инициативе Минпромторга. По ней российские производители могут получить льготные займы на сумму до 5 млрд рублей на срок до семи лет по ставке 3% или 5% годовых. Средства предоставляются для создания и развития производств отечественных компонентов для автомобилестроения и специального машиностроения.
Правда, производители скептически оценивают свои возможности по отраслевой кооперации для вложений в НИОКР, а также в создании компонентной базы. Пока им выгодно продвигать уже готовые китайские инженерные решения для выпуска легковых машин.