FT: Крупнейшие западные инвестбанки сократили персонал в Китае на 13%

Численность персонала инвестбанковских подразделений в Китае непрерывно росла с 2018 года. Даже в 2020 году, когда ограничения, связанные с Covid-19, затрудняли прием на работу, сокращение персонала составило менее 3%. Финансовые показатели 2023 года резко контрастируют с 2021 годом, рекордным годом для инвестиционных банков по всему миру, когда шесть из семи получили прибыль от своих операций в Поднебесной.