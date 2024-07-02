FT: Крупнейшие западные инвестбанки сократили персонал в Китае на 13%

Так, в 2023 году численность персонала западных инвестбанков в Китае сократилась на 13%, до 1781 человека. Сокращение произошло на фоне скромных финансовых результатов кредитных организаций: пять из семи китайских подразделений по ценным бумагам либо понесли убытки, либо сообщили о падении прибыли. Сокращение штата коснулось Credit Suisse, Morgan Stanley, JPMorgan, Deutsche Bank и Goldman Sachs.
«Западные инвестиционные банки попали в порочный круг, — считает директор консалтинговой компании The Asia Group в Китае Хан Линь. — Слабый поток сделок ведет к сокращению инвестиций в материковые операции, и это ограничивает дальнейший поток сделок». По его словам, у некоторых банков «заканчивается терпение, когда возможности в Индии, Юго-Восточной Азии и США выглядят более многообещающими».
Только в собственном подразделении UBS на материковой части Китая численность персонала осталась стабильной — там по-прежнему работает 383 человека. Континентальное подразделение HSBC также впервые за долгое время получило прибыль, что стало стало возможным благодаря росту числа клиентов и расширению продуктовой линейки, отмечает FT.
Численность персонала инвестбанковских подразделений в Китае непрерывно росла с 2018 года. Даже в 2020 году, когда ограничения, связанные с Covid-19, затрудняли прием на работу, сокращение персонала составило менее 3%. Финансовые показатели 2023 года резко контрастируют с 2021 годом, рекордным годом для инвестиционных банков по всему миру, когда шесть из семи получили прибыль от своих операций в Поднебесной.
Кадровые изменения коснулись не только банков в Китае: по данным FT, во всем мире в 2023 году банки ликвидировали более 60 тысяч рабочих мест, поскольку снижение активности на рынках IPO и M&A привело к резкому падению комиссионных доходов.
Дарья Абрамова для Frank Media.