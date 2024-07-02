ЭЗО будут раскрывать своих владельцев толко ЦБ и Минэку

Согласно документу, у ЭЗО и их «дочек» запрещается запрашивать информацию:
о владельцах таких компаний и лиц, имеющих обязательства или права вступить в владение ациями ЭЗО;
об обращениях в арбитражный суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении ЭЗО.
При этом, соотвествующие компании обязаны раскрывать эти данные по запросу ЦБ или Минэкономразвития. Для остальных госорганов, органов местного самоуправления сведения также будут скрыты. По указу, нераскрытие данных не является основанием для отказа третьих лиц и госорганов от взаимодействия с ЭЗО, ее владельцами и «дочками».
Кроме того, ЭЗО обязуются уведомлять Минэк и ЦБ о наличии или отсутствии иностранных владельцев с указанием размера их доли, а также уведомлять об ее изменении. Те же сведения необходимо будет подавать в ЦБ относительно «дочек» ЭЗО, в случае если те являются кредитными организациями или некредитными финансовыми организациями. Однако указом разрешается не подавать сведений, если доля иностранного акционера составляет менее 5% и акции ЭЗО торгуются на бирже.
По запросу полученные данные ЦБ и Минэк могут направить в суды, Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД и ФСБ — в связи с находящимися в их производстве уголовными или административными делами. Сами ЭЗО в праве запросить справку, действующую три месяца, о наличии или отсутствии иностранных владельцев, на основе которого ЭЗО сможет формировать заключение, которое можно передавать в федеральные органы исполнительной власти и иным лицам.
Помимо того, по указу президента, владельцы российских ЭЗО могут передавать другим лицам право на вступление в прямое владение частью принадлежащих им через иностранные холдинговые структуры (ИХК) акций или долей в ЭЗО.
В марте в перечне ЭЗО числились шесть компаний: в первую редакцию списка попали компании, которые участвуют в структуре владения Альфа-банком и «Альфастрахованием», сетями Х5, «Азбука вкуса», а также «Акрон» и другие. Так, в этот перечень вошли «АБ Холдинг», «ЮНС-Холдинг», «Корпоративный центр ИКС 5», «Городской супермаркет», «Акрон Групп», «Разрез Аршановский». Сейчас таких компаний девять.
Включение в перечень ЭЗО дает возможность через суд временно — до конца 2024 года — приостановить в отношение входящей в него организации корпоративные права иностранной холдинговой компании: например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями. Кроме того, статус ЭЗО у компании позволяет российским бенефициарам, которые владеют ею через ИХК, получить акции и доли в прямое владение через суд, а также перейти на прямую выплату дивидендов.
В августе 2023 года вступил в силу закон об ограничении корпоративных прав иностранных холдинговых компаний в экономически значимых организациях, после чего и началось формирование перечня ЭЗО. На получение такого статуса могут рассчитывать компании, которые соответствуют ряду условий, а также в которых иностранным структурам из «недружественных» стран принадлежит не менее 50%. В ноябре 2023 года сообщалось, что компании группы «Тинькофф» могут быть включены в правительственный перечень ЭЗО. Соответствующее обращение в сентябре прошлого года направил Владимир Потанин, президент группы «Интеррос» — крупнейшего акционера TCS Group (Кипр).