ЭЗО будут раскрывать своих владельцев толко ЦБ и Минэку

В августе 2023 года вступил в силу закон об ограничении корпоративных прав иностранных холдинговых компаний в экономически значимых организациях, после чего и началось формирование перечня ЭЗО. На получение такого статуса могут рассчитывать компании, которые соответствуют ряду условий, а также в которых иностранным структурам из «недружественных» стран принадлежит не менее 50%. В ноябре 2023 года сообщалось, что компании группы «Тинькофф» могут быть включены в правительственный перечень ЭЗО. Соответствующее обращение в сентябре прошлого года направил Владимир Потанин, президент группы «Интеррос» — крупнейшего акционера TCS Group (Кипр).