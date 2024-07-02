Экономист объяснила, как взять ипотеку без первоначального взноса

Но выход есть: на первоначальный взнос можно направить материнский капитал, если на него есть право. Кроме того, есть вариант заложить уже имеющуюся недвижимость. Размер кредита будет зависеть от стоимости залога. Например, если он стоит 10 миллионов рублей, ипотеку дадут на 8 миллионов. Есть и верхний потолок — не более 100 миллионов рублей.