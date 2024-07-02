Экономист объяснила, как взять ипотеку без первоначального взноса

Она напомнила, что на фоне повышения ключевой ставки банки ужесточают требования к первому взносу, в том числе, по льготным программам. Некоторые банки уже предлагают продукт под 60 и более процентов первого взноса.
Но выход есть: на первоначальный взнос можно направить материнский капитал, если на него есть право. Кроме того, есть вариант заложить уже имеющуюся недвижимость. Размер кредита будет зависеть от стоимости залога. Например, если он стоит 10 миллионов рублей, ипотеку дадут на 8 миллионов. Есть и верхний потолок — не более 100 миллионов рублей.
Совсем без первоначального взноса обойтись не удастся, но важно понимать — чем он выше, тем больше шанс получить одобрение ипотеки и ниже ставка по кредиту. Поэтому обходить требования банка не следует, заключила Савчина.