Цена нефти Brent впервые за два месяца превысила $87 за баррель

На текущей неделе в США начинается летний автомобильный сезон — американские граждане выезжают из дома в отпуска. Ожидается, что на этом фоне значительно вырастет спрос на бензин. Американская автомобильная ассоциация прогнозирует, что число поездок на автомобилях в период отпусков будет на 4,8% больше, чем в 2023 году.