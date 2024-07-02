Цена нефти Brent впервые за два месяца превысила $87 за баррель

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE выросла на 0,67%, поднявшись до $87,18 за баррель по состоянию на 12:01 мск. Нефть Brent торгуется выше $87 за баррель впервые с 30 апреля 2024 года.
Августовский контракт на сорт WTI подорожал на 0,7%, до $83,96 за баррель.
Участники рынка покупают нефть, ожидая увеличения спроса на топливо в летний туристический сезон и возможного снижения процентных ставок в США, которое может подстегнуть экономический рост, пишет Reuters.
На текущей неделе в США начинается летний автомобильный сезон — американские граждане выезжают из дома в отпуска. Ожидается, что на этом фоне значительно вырастет спрос на бензин. Американская автомобильная ассоциация прогнозирует, что число поездок на автомобилях в период отпусков будет на 4,8% больше, чем в 2023 году.
«Это может помочь спросу на бензин восстановиться после сдержанной первой половины 2024 года», — отметили аналитики ANZ.
раган «Берил», сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до пятой категории, самого высокого уровня по шкале Саффира-Симпсона. По данным Bloomberg, это самый сильный ураган, когда-либо формировавшийся в Атлантике в это время года. Предполагается, что «Берилл» может переместиться в Мексиканский залив, что создаст трудности для нефтедобычи в регионе, предупреждает Reuters.
Цены на нефть также растут на фоне обострения отношений между Израилем и Ливаном, пишет инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Игорь Галактионов.
В понедельник израильские военные сообщили, что 18 солдат получили ранения в результате атаки беспилотника проиранской шиитской организации «Хезболла», базирующейся в Ливане. В организации заявили, атака была нацелена на командный центр и стала ответом на обстрел Израилем домов на юге Ливана. Израиль ответил своими ударами. В сложившихся условиях конфликт может перерасти в полномасштабную войну, отмечает Bloomberg.
Издание Bild 1 июня написало со ссылкой на западных дипломатов, что Израиль может начать операцию против баз группировки в Южном Ливане на третьей или четвертой неделе июля.
«Угроза полномасштабного конфликта на Ближнем Востоке означает риски перебоев с поставками нефти из региона. В ценах на нефть вновь формируется риск-премия, несмотря на тревожные сигналы на стороне спроса», — пояснил Игорь Галактионов из БКС.