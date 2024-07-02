Авиакомпания S7 выступила против создания фонда реконструкции аэродромов

По данным Росстата, как писал РБК, индекс цен на авиаперелеты по России существенно вырос в первые два месяца текущего года: в январе рост составил 33,9% в годовом выражении, в феврале он ускорился — цены поднялись уже на 42%, до отметки 7244 ₽ за перелет в экономклассе в расчете на 1 тыс. км полета. В марте, апреле и мае рост слегка замедлился — индекс поднялся на 34,3, 16 и 22,9% к соответствующим месяцам предыдущего года. С начала года индекс по стоимости авиаперелетов вырос на 29,16%. Средняя цена на один полет в «экономе» в расчете на 1 тыс. км полета в мае составила, по Росстату, 7868 ₽