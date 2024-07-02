Авиакомпания S7 выступила против создания фонда реконструкции аэродромов

«S7 Airlines не поддерживает предложенную инициативу. За последние несколько лет нагрузка на авиакомпании в части аэропортовых расходов и так значительно выросла — особенно там, где реализуются или реализованы проекты строительства новых терминалов. В тех аэропортах, где проекты уже осуществлены, стоимость обслуживания рейса в ряде случаев увеличилась вдвое. В целом же с ноября 2022 года аэронавигационные сборы выросли на 76%. Дальнейший рост может привести к повсеместному удорожанию стоимости авиабилетов на рынке», — отметили в компании.
Представитель «Аэрофлота», в свою очередь, отметил, что перевозчики всегда внимательно относятся к повышению тарифов, так как рентабельность в авиации в сравнении с другими секторами экономики ниже, а возможности включения изменений в доходы зависят от спроса. «Но необходимо понимать, что вне зависимости от источника средств для формирования фонда в конечном счете данная нагрузка так или иначе ложится на пассажира, поскольку авиакомпании получают доходы от пассажирских перевозок», — сообщил представитель «Аэрофлота». В компании также напомнили, что тарифы на аэронавигацию уже значительно увеличивались в 2022 и 2023 годах.
Представитель Росавиации сказал РБК, что данный фонд создается во исполнение поручений президента Владимира Путина от 18 февраля 2024 года. Он получит название — фонд инфраструктуры воздушного транспорта. Начать сбор средств в него планируется с августа текущего года, сообщил в понедельник, 1 июля, глава Росавиации Дмитрий Ядров на заседании совета по развитию транспортного комплекса в субъектах при Совфеде. Он уточнил, что фонд будет наполняться за счет повышения ставки сбора за аэронавигацию на 150 ₽ Всего из средств фонда планируется реконструировать 51 аэродром, первым будет авиагавань Чебоксар.
«Планируем где-то порядка 10−12 млрд руб. в год собирать ежегодно и направлять их непосредственно на капитальный ремонт», — ответил Ядров на вопрос сенатора Андрея Кутепова об объеме этих сборов. В феврале о бюджете будущего фонда в размере 10 млрд руб. ежегодно говорили источники РБК.
По данным «Интерфакса», аэронавигационные сборы с российских авиакомпаний для наполнения фонда предложено повысить на 37% на внутренних рейсах и в два раза — на международных. «Конкретные параметры увеличения сборов еще обсуждаются. Пока предполагается, что в среднем сбор за аэронавигацию для российских авиакомпаний вырастет на 150 ₽ Рассматриваемые цифры роста не приведут к существенному увеличению стоимости авиабилетов», — сообщил РБК представитель Росавиации Артем Кореняко. В Федеральной антимонопольной службе также отметили, что параметры новых ставок пока только обсуждаются.
Источник РБК, близкий к Госкорпорации по организации воздушного движения (провайдер аэронавигационного обслуживания в России, подведомственный Росавиации), сообщил, что перечень планируемых к реконструкции через фонд аэродромов пока формируется. «Четких критериев попадания в данный перечень нет. Стоимость реконструкции у каждого аэродрома будет своя, в зависимости от поступления средств в фонд будут приниматься решения о реконструкции аэродромов», — отметил он.
При этом в начале года авиакомпании через профильную Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта уже жаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на систематический необоснованный рост аэропортовых тарифов в России, писал РБК. Тогда антимонопольный орган не увидел проблем с ценообразованием и назвал действующий механизм по утверждению тарифов и сборов в российских аэропортах достаточно прозрачным.
В апреле же ФАС сообщила, что в ведомство поступают жалобы граждан на рост стоимости авиабилетов. «Проведенный анализ динамики цен на авиабилеты и загрузки рейсов показал, что формирование цены на отдельных маршрутах не в полной мере соответствует принципам динамического ценообразования», — отмечали тогда в службе. В «Аэрофлот», «Победу», «Уральские авиалинии», Nordwind, Smartavia и Utair были направлены письма о необходимости представить пояснения относительно проводимой ценовой политики. В мае ФАС снова сообщала, что проработает с «Аэрофлотом» меры повышения прозрачности ценообразования.
По данным Росстата, как писал РБК, индекс цен на авиаперелеты по России существенно вырос в первые два месяца текущего года: в январе рост составил 33,9% в годовом выражении, в феврале он ускорился — цены поднялись уже на 42%, до отметки 7244 ₽ за перелет в экономклассе в расчете на 1 тыс. км полета. В марте, апреле и мае рост слегка замедлился — индекс поднялся на 34,3, 16 и 22,9% к соответствующим месяцам предыдущего года. С начала года индекс по стоимости авиаперелетов вырос на 29,16%. Средняя цена на один полет в «экономе» в расчете на 1 тыс. км полета в мае составила, по Росстату, 7868 ₽
Расходы авиакомпаний может увеличить не только сбор в фонд. Так, холдинг «Новапорт» для реконструкции 16 своих аэродромов может поднять сборы с авиакомпаний за услуги взлета-посадки на 150 ₽, также поделился информацией на заседании в понедельник Дмитрий Ядров. «Новапорт» объединяет 26 региональных аэропортов, крупнейший из них — новосибирский Толмачево. «Нельзя сказать, что эти 150 ₽ точно лягут в стоимость билета — где-то лягут, где-то не лягут, это исходя из экономики авиакомпаний», — добавил в комментарии журналистам Ядров.
Обсуждается также реконструкция по механизму государственно-частного партнерства (ГЧП) и инфраструктуры в аэропортах холдинга «Аэродинамика» — Краснодара, Анапы и Владивостока. «Базово мы сейчас не договорились по финансовой составляющей в связи с тем, что предложения “Аэродинамики” по ставкам сбора на данных аэродромах, по нашему мнению, завышены. Но мы находимся в диалоге — думаю, в течение месяца договоримся, каким механизмом их снизить и какая часть федерального бюджета будет направлена на реконструкцию данных аэродромов», — отметил Ядров.
В «Аэродинамике» отказались от комментариев РБК.
Как ранее поясняли источники РБК, аэропорты разделят на две группы с разным подходом к схеме финансирования: реконструкцию малых аэропортов, с небольшим пассажиропотоком будут финансировать через создаваемый фонд, а более крупных — по механизму ГЧП с привлечением частных инвесторов, которые уже владеют и управляют терминалами этих авиагаваней (три крупнейших — «Новапорт», «Аэропорты регионов» и «Аэродинамика»).