Всемирный банк признал Россию страной с высокими доходами населения

К высокодоходным странам также присоединились Болгария и Палау. Кроме того, свое положение улучшили Украина, Алжир, Монголия и Иран. Они перешли из категории государств с доходами ниже среднего в категорию «доходов выше среднего». На Украине, в частности, валовый национальный доход на душу населения увеличился до 5 070 долларов с 4 270 благодаря возобновлению экономического роста и продолжающемуся сокращению населения.