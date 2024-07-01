В июле банки начнут возвращать россиянам переведенные мошенникам деньги

Законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» был внесен в Государственную Думу в сентябре 2022 года. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что изменения необходимо внести в связи с ростом количества мошеннических платежных операций «с использованием методов социальной инженерии». В июле 2023 года закон был рассмотрен на заседании Совета Федерации. 24 июля того же года он был подписан президентом.