Суд взыскал с Google 10 млрд рублей в пользу ее российской «дочки»

В апреле стало известно, что выручка российского «Гугла» в 2023 году была нулевой. Годом ранее показатель составлял 24,2 млрд руб. Чистый убыток в 2023 году сократился до 3,13 млрд руб. с 10,2 млрд руб. в 2022-м.