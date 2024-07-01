Суд взыскал с Google 10 млрд рублей в пользу ее российской «дочки»

Соответствующее решение суд принял по заявлению конкурсного управляющего компании-банкрота Валерия Таляровского.
Таким образом, суд признал незаконными сделками перечисление ООО «Гугл» почти 9,5 млрд руб. дивидендов в адрес материнской компании и перечисление в бюджет налогов на эти дивиденды в размере 500 млн руб.
Деньги по этим сделкам взысканы в конкурсную массу ООО «Гугл».
В октябре 2023-го суд признал ООО «Гугл» банкротом. Таляровский тогда сообщил, что размер требований кредиторов компании, включенных в реестр, на тот момент составлял почти 54 млрд руб.
В апреле стало известно, что выручка российского «Гугла» в 2023 году была нулевой. Годом ранее показатель составлял 24,2 млрд руб. Чистый убыток в 2023 году сократился до 3,13 млрд руб. с 10,2 млрд руб. в 2022-м.
В марте «Гугл» в судебном порядке стал взыскивать долги: компания подала иски к рекламному агентству MGСom, ООО «Прайс Экспресс» и «ОМД Новус» более чем на 3 млрд руб.