Суд арестовал спиртовой завод Юрия Шефлера по иску Генпрокуратуры

В 2018 году Следственный комитет прекратил уголовное преследование Шефлера, сообщал адвокат бизнесмена. Убытки «Союзплодимпорту» из-за торговых марок в размере 1,3 млн руб. Шефлер возместил в 2013 году, после объявления экономической амнистии. Но в применении амнистии ему тогда было отказано, потому что предприятие оценило ущерб в 192 млн руб. В результате длившихся почти пять лет судебных разбирательств с имущества Шефлера снят арест, а розыск магната, проживающего в Швейцарии, был прекращен. Еще ранее, в июле 2017 года, Мосгорсуд снял арест с активов по делу Шефлера, наложенный за десять лет до этого.