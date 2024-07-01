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Рост ставки по уже выданному ипотечному кредиту ограничили

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Рост ставки по уже выданному ипотечному кредиту в случае отказа заемщика от страховки теперь ограничен в России, соответствующая норма закона вступила в силу с 1 июля.

Источник: © РИА Новости

Мера была предложена ЦБ РФ и направлена на недопущение существенного роста ставки по ипотеке в случае отказа заемщика от заключения договора страхования или последующего расторжения такого договора. Закон подписал в декабре прошлого года президент России Владимир Путин.

В таких случаях кредитор будет вправе увеличить процентную ставку по выданному кредиту только до уровня ставки, действовавшей на момент заключения договора по аналогичным кредитам, выданным на сопоставимых условиях без страхования.