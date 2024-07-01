Российские бумаги на сотни млрд рублей в 2023 году могли переехать в Казахстан

В прежние годы объем ценных бумаг, введенных в номинальное держание ЦДЦБ, никогда не превышал и 4 трлн тенге. Например, в 2021 году он составлял 0,7 трлн тенге, в 2020 году — 0,9 трлн тенге, в 2019 году — 1,4 трлн тенге.
В 2023 году в номинальное держание ЦДЦБ было введено облигаций на 4,9 трлн тенге (годом ранее — на 8,9 трлн тенге), акций — на 0,5 млрд тенге (0,05 трлн тенге), прочих инструментов — на 0,4 трлн тенге (2 трлн тенге).
В прошлогоднем отчете ЦДЦБ аномальный объем долговых бумаг, переданных на хранение в казахстанский депозитарий, объяснялся «вводом в номинальное держание центрального депозитария большого количества выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ) России». Один из профучастников в разговоре с Frank Media предполагал, что порядка 80−90% введенных в ЦДЦБ бумаг приходилось именно на российских и квазироссийских эмитентов.
В самом депозитарии посчитали такую оценку необоснованной, отказавшись предоставить казахстанскому изданию «Курсив Медиа» какие-либо дополнительные пояснения, отметив, что не комментируют «неподтвержденные источники и предположения». В ЦДЦБ не ответили на запрос Frank Media.
Впрочем, как рассказали источники Frank Media из четырех отечественных финансовых групп, их компании продолжали в 2023 году переводить российские бумаги в казахстанский периметр. «Мы в основном передвигали туда государственные долговые бумаги, а корпоративные — в Армению», — отметил один из собеседников. Второй соглашается, что с Арменией проще работать, но в Казахстан также переводились облигации.
О том, что возможность «переставить» бумаги на рынок республики предоставляет УК «Альфа-Капитал», писал в своем Telegram-канале старший инвестиционный консультант компании Алексей Климюк (правда, по словам сотрудника УК, она в данном случае работа была налажена не через ЦДЦБ, а через депозитарий в ОАЭ).
В отчете ЦДЦБ говорится, что за прошлый год нерезиденты Казахстана открыли 3,3 тысячи субсчетов на лицевых счетах депонентов депозитария. Таким образом суммарное их количество достигло 7,4 тысяч, тогда как на конец 2021 года их было всего лишь 1,2 тысячи штук. Увеличение количества иностранных депонентов (а также введение для них с 1 октября 2022 года отдельных тарифов) повлияло и на рост доходов ЦДЦБ от депозитарной деятельности, говорится в отчете. За 2023 год они подскочили на 42,1%, до 4,9 млрд тенге.
Впрочем, рост объемов иностранных ценных бумаг повлиял и на рост расходов ЦДЦБ. Так, траты на оплату услуг учетных организаций и обслуживающих банков в прошлом году выросли на 65,2%. В результате, «удельный вес данных расходов в общей сумме расходов центрального депозитария увеличился с 16,2% в 2022 году до 18,6% в 2023 году», говорится в годовом отчете финансовой организации.