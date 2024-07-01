Российские бумаги на сотни млрд рублей в 2023 году могли переехать в Казахстан

В отчете ЦДЦБ говорится, что за прошлый год нерезиденты Казахстана открыли 3,3 тысячи субсчетов на лицевых счетах депонентов депозитария. Таким образом суммарное их количество достигло 7,4 тысяч, тогда как на конец 2021 года их было всего лишь 1,2 тысячи штук. Увеличение количества иностранных депонентов (а также введение для них с 1 октября 2022 года отдельных тарифов) повлияло и на рост доходов ЦДЦБ от депозитарной деятельности, говорится в отчете. За 2023 год они подскочили на 42,1%, до 4,9 млрд тенге.