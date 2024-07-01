«Роснефть» назначила Лазеева главой «Восток Ойла»

Согласно документам, соответствующие изменения внесены 28 июня — Лазеев теперь значится гендиректором ООО «Восток Ойл». Ранее он был также назначен руководителем ООО «РН-Ванкор» (оператора месторождений Ванкорского кластера, входящих в проект «Роснефти» «Восток Ойл») и ООО «НГХ-Недра» (входит в «Таймырнефтегаз», который владеет Пайяхским месторождением, также включенным в «Восток Ойл»).