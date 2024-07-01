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«Роснефть» назначила Лазеева главой «Восток Ойла»

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. «Роснефть» назначила Андрея Лазеева главой «Восток Ойла» вместо Владимира Чернова, который ранее стал гендиректором «Башнефти», следует из данных ЕГРЮЛ.

Источник: © РИА Новости

Согласно документам, соответствующие изменения внесены 28 июня — Лазеев теперь значится гендиректором ООО «Восток Ойл». Ранее он был также назначен руководителем ООО «РН-Ванкор» (оператора месторождений Ванкорского кластера, входящих в проект «Роснефти» «Восток Ойл») и ООО «НГХ-Недра» (входит в «Таймырнефтегаз», который владеет Пайяхским месторождением, также включенным в «Восток Ойл»).

До этого Лазеев руководил «Башнефтью» с мая 2022 года. Бывший гендиректор «Восток Ойла» Чернов стал главой этой дочерней компании «Роснефти» в июне.