Программу развития сельских территорий распространят на новые регионы

«Конечно, эти возможности должны быть у всех российских субъектов. Поэтому мы, соответственно, распространим действие программы на Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области. Там и раньше были условия для сельского хозяйства, которые, несмотря на непростую ситуацию, позволяют собирать хорошие урожаи. Принятое решение станет дополнительным стимулом для местных аграриев. В том числе, что очень важно, по созданию новых рабочих мест», — сказал Мишустин.