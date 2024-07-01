Программу развития сельских территорий распространят на новые регионы

В ходе совещания Мишустин напомнил, что в рамках программы в регионах РФ строится жилье, создается инфраструктура, благоустраиваются общественные пространства, ремонтируются региональные и местные дороги, строятся и модернизируются социальные объекты, создаются условия для занятий спортом. В текущем году в бюджете предусмотрено 70 миллиардов рублей на эти цели, сейчас их получают 85 регионов, подчеркнул премьер.
«Конечно, эти возможности должны быть у всех российских субъектов. Поэтому мы, соответственно, распространим действие программы на Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области. Там и раньше были условия для сельского хозяйства, которые, несмотря на непростую ситуацию, позволяют собирать хорошие урожаи. Принятое решение станет дополнительным стимулом для местных аграриев. В том числе, что очень важно, по созданию новых рабочих мест», — сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что соответствующее финансирование для сельских территорий в новых регионах РФ должно быть предусмотрено в федеральном бюджете и на 2025 год.