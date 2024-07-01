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Правительство продлило квоту на экспорт лома черных металлов

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Правительство РФ продлило тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов до конца года, она составит 550 тысяч тонн, сообщает кабмин.

Источник: © РИА Новости

«Правительство в рамках последовательной политики по регулированию вывоза из страны металла, необходимого для производства промышленной продукции, приняло решение продлить тарифную квоту на экспорт за пределы Евразийского экономического союза лома и отходов черных металлов. Она будет действовать с 1 июля по 31 декабря 2024 года», — говорится в сообщении.

Согласно новому постановлению квота составит 550 тысяч тонн. И при экспорте лома и отходов чёрных металлов в рамках квоты пошлина составит 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого — 5%, но не менее 290 евро за тонну.