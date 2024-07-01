Новые владельцы «Яндекса» объявили итоги биржевого обмена акций

В мае новые акционеры «Яндекса» в лице ЗПИФа «Консорциум. Первый» объявили предложение об обмене и выкупе акций нидерландской Yandex N.V. на акции нового российского юрлица МКПАО «Яндекс». Владельцы бумаг, которые были куплены на Мосбирже или СПБ Бирже, могли подать заявку на участие в процедуре биржевого обмена акций в период с 14 мая по 21 июня. Позднее ЗПИФ «Консорциум. Первый» принял решение продлить сбор заявок на биржевой обмен для владельцев акций, которые не успели их подать, на один день — на 27 июня. Брокерам на прошлой неделе также дали возможность скорректировать заявки на биржевой обмен, в которых были ошибки или отсутствовали необходимые данные.