Новые владельцы «Яндекса» объявили итоги биржевого обмена акций

Новые акционеры «Яндекса» (YDEX) в лице ЗПИФ «Консорциум. Первый» получили надлежаще поданные оферты на биржевой обмен 43,85 млн акций Yandex N.V. Об этом говорится в сообщении ЗПИФ «Консорциум. Первый». Всего он был готов обменять до 50 млн акций. Разница между числом бумаг в полученных заявках и общим возможным числом под обмен связана с тем, что часть акций Yandex N.V. находится у нерезидентов на счетах типа С.
«По нашим оценкам, УК ЗПИФ получила в рамках биржевого обмена заявки на обмен 99% акций Yandex N.V., которые торговались на Московской бирже или СПБ Бирже и не учитывались на счетах типа С», — сообщил представитель консорциума инвесторов.
Управляющая компания ЗПИФ получила 752,17 тыс. надлежаще поданных биржевых оферт. ЗПИФ «Консорциум. Первый» планирует акцептовать все заявки, которые удовлетворяют условиям обмена.
В мае новые акционеры «Яндекса» в лице ЗПИФа «Консорциум. Первый» объявили предложение об обмене и выкупе акций нидерландской Yandex N.V. на акции нового российского юрлица МКПАО «Яндекс». Владельцы бумаг, которые были куплены на Мосбирже или СПБ Бирже, могли подать заявку на участие в процедуре биржевого обмена акций в период с 14 мая по 21 июня. Позднее ЗПИФ «Консорциум. Первый» принял решение продлить сбор заявок на биржевой обмен для владельцев акций, которые не успели их подать, на один день — на 27 июня. Брокерам на прошлой неделе также дали возможность скорректировать заявки на биржевой обмен, в которых были ошибки или отсутствовали необходимые данные.
Ранее сообщалось, что ориентировочный срок зачисления новых акций — 9 июля 2024 года.
Сбор заявок на участие во внебиржевом обмене и выкупе прошел с 13 мая по 11 июня 2024 года. Перевод акций российского «Яндекса» участникам внебиржевого обмена произойдет, как ожидается, в течение 15 рабочих дней с 21 июня 2024 года.
Российская компания «Яндекс» получила листинг на Московской бирже 1 апреля 2024 года. Акции компании будут торговаться под тикером YDEX. Мосбиржа с 8 июля включила акции «Яндекс» в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Биржа предварительно планирует начать торги акциями российского «Яндекса» 10 июля. Они будут допущены к торгам в рамках основной торговой сессии с расчетами в рублях в режиме Т+.
С 14 июня торги бумагами нидерландской компании Yandex N.V. (YNDX) были ограничены. С 10 июля акции будут исключены из первого уровня списка, а торги ими прекращены.
Нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже российских активов в феврале 2023 года. По ее условиям, МКПАО «Яндекс», зарегистрированная в Калининградской области, станет новой головной компанией группы вместо Yandex N.V. До 31 июля 2024 года Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса».
В марте собрание акционеров нидерландской Yandex N.V. одобрило продажу российских активов компании консорциуму инвесторов. Основным владельцем новой компании стал ЗПИФ «Консорциум. Первый» во главе с менеджерами «Яндекса». Сумма сделки составила ₽475 млрд (приблизительно $5,2 млрд).
Российский «Яндекс» сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V., за исключением четырех зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии. Новая холдинговая компания консолидирует более 95% выручки и около 95% активов и сотрудников группы. «Яндекс» продолжит развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, а также облачные технологии, автономный транспорт, технологии искусственного интеллекта и другие перспективные направления.