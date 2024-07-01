Минтруд запланировал поднять занятость инвалидов на фоне дефицита кадров

Компании, которые принимают на работу инвалидов сверх установленных квот (сегодня, если сотрудников более 100 человек, квота составляет от 2 до 4% их числа, если от 35 до 100 человек — не более 3%), могут получить преференции в виде субсидий на оборудование специальных рабочих мест и приоритетного доступа к госзакупкам, указано в документе. Кроме того, необходимо проработать варианты дополнительного «льготного кредитования и налогообложения», а также субсидирования оплаты труда инвалидов, работающих на «дополнительных рабочих местах», указано в проекте концепции.