Кадровый запрос: почему растет престиж рабочих профессий

«Мы изучили лучший мировой опыт, и стало понятно, что мы должны совместно заниматься подготовкой кадров для своих предприятий, определять, как развивать систему СПО, потому что именно система среднего профессионального образования готовит кадры для промышленности, для малого, среднего бизнеса. Это наш ресурс, с помощью которого мы должны конкурировать, выстраивать свои бизнесы, развиваться. Наш инвестиционный процесс неразрывно связан с процессом подготовки кадров. Мне кажется, это сегодня все понимают. Проект “Профессионалитет” уже хорошо известен бизнесу, практически все крупные предприятия в него вошли. Уверен, желающих присоединиться будет еще больше. Это успешный пример эффективного взаимодействия промышленности и государства», — заявил на ПМЭФ-2024 сопредседатель Партнерского совета Минпросвещения РФ и работодателей Андрей Комаров.