Гонконг вновь начал покупать российское золото рекордными темпами

Гонконг весь прошлый год активно покупал российское золото, однако в декабре на фоне роста цен начал замедлять темпы покупок. В феврале их вовсе не было, в марте они выросли до 829 тысяч долларов, а в апреле — до 13 миллионов долларов.
В конце весны Гонконг ввез этого драгметалла из России на 750 миллионов долларов, что в 58 раз больше показателя за апрель. При этом более крупные покупки совершались лишь трижды в истории — в августе, сентябре и октябре прошлого года.
Россия по итогам мая вернулась на второе место по поставкам золота в Гонконг с долей в 15%. Крупнейшим поставщиком традиционно является ОАЭ — в мае их поставки были на 1,8 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкает материковый Китай с 621 миллионом долларов.